Видеохит: Рок-группа сыграла в трубе заброшенной АЭС 23.02.2018, 16:19

В результате поездки на ядерную станцию группа выпустила клип.

Музыкальная группа сыграла на разных инструментах внутри огромной трубы на заброшенной ядерной станции. То, как разные инструменты звучат в редких звуковых условиях, сняла продюсер коллектива. И теперь можно посмотреть и послушать, какое там внутри невероятное эхо, пишет medialeaks.ru.

Рок-группа со звучным названием Thunderpussy привезла инструменты на заброшенную ядерную станцию в американском штате Вашингтон, чтобы записать песню и клип в необычных условиях. Музыканты отправились внутрь гигантской охладительной башни, или градирни, где установили музыкальное оборудование и принялись за игру. Вот так заброшенная башня в округе Сэтсоп выглядела внутри.

В перерывах между записью песни Torpedo Love продюсер Сильвия Мэсси снимала на камеру, как внутри трубы звучат разные музыкальные инструменты.

Вот что произойдёт, если внутри башни ударить по барабану палочкой.

Гитаристка Thunderpussy сыграла несколько риффов из песни Joker and the Thief группы Wolfmother.

Басистка группы тоже решила не оставаться в стороне от веселья.

В результате поездки на ядерную станцию в начале февраля группа выпустила такой вот богатый эффектом ревербации клип на песню Torpedo Love.