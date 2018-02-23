Польша ограничит беспошлинный ввоз бензина и дизтоплива 4 23.02.2018, 19:35

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Речь идет о ввозе топлива из-за пределов ЕС, прежде всего из Беларуси, Украины и РФ.

Министерство финансов Польши готовит новые правила ввоза топлива для борьбы с теневой сферой на этом рынке.

Речь идет о ввозе топлива из-за пределов Европейского Союза, прежде всего из Беларуси, Украины и РФ, передает «Польське Радiо».

Планируется, что без пошлины и акцизного сбора в Польшу можно будет ввезти в автобаке лишь 200 литров горючего из стран вне Евросоюза, сообщает издание Rzeczpospolita.

Сейчас таможенные правила не предусматривают никаких ограничений, без пошлины и акциза разрешено привозить любое количество топлива в оригинальных фабрично установленных автобаках, независимо от их объема, до 600 литров. Примерно такую емкость имеют седельные тягачи (грузовые автомобили TIR). Дополнительно, 200 литров можно привезти в резервуарах специального назначения.