Илон Маск «случайно» назвал пароль от глобального интернета 4 23.02.2018, 22:50

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Илон Маск

Пользователи сети оценили чувство юмора владельца компании SpaceX.

Владелец компании SpaceX Илон Маск оставил в Twitter шуточную запись, в которой якобы раскрыл секретную комбинацию символов для получения доступа к глобальному интернету, передает Lenta.ru.

«Никому не говори, пароль от WiFi — "марсиане"», — написал Маск в собственном блоге. За сутки пост собрал более 5,5 тысячи репостов и около 40 тысяч лайков. Пользователи сети оценили чувство юмора предпринимателя, а также поблагодарили его за работу.

Don’t tell anyone, but the wifi password is “martians” — Elon Musk (@elonmusk) 22 февраля 2018 г.

Судя по всему, шутка инженера связана с недавним запуском ракеты-носителя Falcon 9, на борту которой находились два спутника Tintin A и Tintin B для обеспечения доступа в интернет из любой точки планеты. По словам представителей компании SpaceX, оба спутника успешно вышли на орбиту и установили связь с Землей.

Разрабатываемая Маском система спутниковой связи называется Starlink. Почти 4,5 тысячи спутников, входящих в нее, будут перемещаться на высоте 1,1-1,3 тысячи километров. Еще 7,5 тысячи аппаратов выведут на орбиту высотой не более 346 километров, следует из документации SpaceX.