Трамп: То, что Россия, Иран и Сирия сделали в Восточной Гуте - это позор 23.02.2018, 23:24

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Дональд Трамп

По мнению президента США, Россия, Иран и Сирия ответственны за гуманитарный кризис в Восточной Гуте.

По мнению президента США, Россия, Иран и Сирия ответственны за гуманитарный кризис в Восточной Гуте, где погибли более сотни мирных жителей. Кремль ранее отрицал свою причастность к эскалации конфликта, передает РБК.

«То, что Россия, Иран и Сирия сделали недавно это «гуманитарный кошмар», вот что я вам скажу. Мы там для одной цели — добраться до ИГ («Исламское государство»), избавиться от ИГ и вернуться домой», — заявил президент США Дональд Трамп, добавив, что «мы в значительной степени выполнили нашу задачу».

«Но что эти три страны сделали с людьми в последнее время — это «позор», — повторил американский лидер.

Речь идет о событиях в пригороде Дамаска — Восточной Гуте, который контролируется оппозиционными группировками, некоторые из которых признаны ООН террористическими. В ночь на 19 февраля сирийская армия начала интенсивный обстрел этого района. По данным ООН, с 4 февраля под огнем сирийских правительственных войск погибли 346 гражданских, причем с 18 февраля не менее 100 человек. В Восточной Гуте, где до войны проживали 2 млн человек, сейчас находятся около 400 тыс. человек. Представитель организации «Врачи без границ» сообщал РБК, что за три дня с 18 февраля были убиты более 180 человек, 1600 ранены.

Арабские СМИ утверждают, что в налетах на Восточную Гуту участвуют ВКС России. Кремль официально отвергал причастность Россию к гибели мирных жителей в этом районе.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии подтверждал, что в Восточной Гуте сложилась «критическая гуманитарная и социально-экономическая ситуация». В этом, по версии России, виноваты «незаконные военные формирования», которые отказываются сложить оружие.

Тем не менее Россия заветировала резолюцию о 30-ти дневном перемирии в Восточной Гуте, которая была внесена в Совбез ООН. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон даже направили президенту Владимиру Путину письмо с просьбой поддержать эту инициативу.