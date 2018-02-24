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Геолог: Под Логойском упал метеорит и теперь там находят алмазы

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  • 24.02.2018, 9:18
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Фото: nn.by

В то время Логойский район был побережьем океана.

35—40 миллионов лет назад, когда юг современной Беларуси был дном океана, а Логойский район был его побережьем, случилось нечто сверхординарное: там упал настолько большой метеорит, что образовался кратер диаметром 14 километров и глубиной около тысячи метров.

Сейчас в этой заболоченной местности между Логойском и Плещеницами стоят несколько деревень, протекают реки. Все внешние приметы огромного кратера были заглажены ледником и эрозией почвы. А обнаружить место падения метеорита удалось случайно.

В 1973 году геологи проводили плановую геологическую съемку, которая традиционно сопровождалась бурением скважин. Эта местность ранее была исследована настолько хорошо, что никто не ожидал никаких сюрпризов. Но в итоге ученые наткнулись на что-то невероятное.

Подробности революционной находки (nn.by https://nn.by/?c=ar&i=205065&lang=ru) рассказал Георгий Илькевич, заслуженный геолог Беларуси и член Международной комиссии по геологической карте мира, который вместе с коллегами и обнаружил аномалию в этом месте.

Фото: nn.by

«Перед началом бурения местность исследовали геофизики с помощью специальной аппаратуры. Измеряя земные токи, они заметили резкое снижение разности потенциалов. Причем такая аномалия наблюдалась на территории, по форме близкой к кругу. Сначала решили, что наткнулись на месторождение минеральных вод, имеющих высокую проводимость. Однако взятие образцов воды показало, что минерализация в них самая обычная», — рассказывает Илькевич.

Уже тогда ученым стало ясно, что они имеют дело с чем-то очень необычным. Было решено сделать несколько скважин.

Пробурив первую скважину у деревни Кузевичи, геологи обнаружили совершенно несвойственные этому региону породы, причем расположенные в хаотичной последовательности: отложения возрастом в полтора миллиарда лет были перемешаны с минералами возрастом «всего» 70 миллионов лет. Аналогичную картину показали и несколько других скважин.

Красным цветом указано расположение кратера с эпицентром в д. Кузевичи, возле которой была пробурена первая скважина. Илькевич уверен, что метеорит упал именно у этой деревни, а не у Малиновки, как пишет «Википедия».

«Появилось много предположений, — продолжает рассказ Георгий Иванович. — Из-за того, что нашлось много вулканического стекла, сначала предположили, что мы имеем дело с древним вулканом. Но там все перемешано, как такое возможно? Тогда решили, что, наверное, это астроблема — метеоритный кратер. Пригласили специалистов из Украины.

Украинцы приехали, взяли несколько проб, и обнаружили мелкие алмазы, один из которых был даже черным!

Когда в Сибири в свое время нашли Попигайский кратер, оказалось, что мелких алмазов там больше, чем во всех известных мировых месторождениях вместе взятых. Власти тогда сразу засекретили все работы. По той же схеме засекретили и нашу работу. Были выделены средства на дальнейшие исследования».

Фото: nn.by

В конце 1970-х годов в Австралии после многолетних поисков были найдены алмазы, что надолго обеспечило мировое лидерство страны по добыче этого ценного минерала. Представьте, сколько экономических и политических изменений в регионе последовало бы за открытием крупного месторождения алмазов в Беларуси!

«После такого переполоха с исследованиями стали приезжать разного рода ученые, выражать свои мысли. Одним из первых о том, что это астроблема, сказал мой лучший друг Николай Веретенников, который умер шесть лет назад, — продолжает Георгий Иванович. — Потом, в 1980-е годы, мы пригласили специалистов из одного московского университета. У них было очень хорошее оборудование, с помощью которого можно было определить химический состав любого минерала. Мы пробурили очень глубокую скважину: до 1254 метров прошли. Там вулканитов не нашли, и стало ясно, что мы имеем дело с воздействием сверху — с метеоритом».

Еще одним доказательством того, что ученые имеют дело не с древним вулканом, а с астроблемой, стало обнаружение минералов коэсита и стишовита. Коэсит образуется из кварца при высоком давлении, а при еще более высоком давлении он становится стишовитом. Достижение такого давления на относительно небольшой глубине невозможно без мощного ударного воздействия.

Кстати, наш стишовит стал пятым найденным в мире после того, как в 1961 году советский физик Сергей Стишов искусственно синтезировал этот минерал, а в 1962 он был впервые обнаружен в природе.

Доскональное изучение недр кратера позволило составить довольно подробную картину того, что произошло в этом месте примерно 38 миллионов лет назад. На скорости 18 км/с с Землей столкнулся каменный метеорит диаметром 629 метров и массой 439 млн тонн. При этом произошел взрыв с энергией 71 эксаджоулей (71·1018 Дж) — в миллион раз мощнее взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году! А температура, которой он сопровождался, составила около 2000°С.

Фото: nn.by

Всего в Логойском кратере было пробурено около 30 скважин. На конференции в американском Техасе, куда пригласили наших исследователей, он был признан одним из лучше всего изученных кратеров в мире — настолько сильно нашим ученым хотелось найти алмазы. Их все же в небольших количествах их нашли. Но микроскопический, пылевидный размер не дает шансов на их практическое применение.


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