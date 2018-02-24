Загадка первой леди: Мелания Трамп стала самой «закрытой» хозяйкой Белого дома 2 24.02.2018, 13:13

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Фото: Dennis Van Tine / Zuma / Globallookpress.com

Рейтинг первой леди на 7 процентов выше, чем у президента.

Первая леди США, обычно избегающая слишком назойливого внимания прессы, на днях оказалась в центре внимания по двум совершенно разным причинам, передает «Радио Свободв».

Во-первых, 21 февраля газета Washington Post рассказала, что родители Мелании Трамп Виктор и Амалия Кнавс получили легальный иммиграционный статус, но на каком основании – неизвестно. Пресс-секретарь первой леди Стефани Гришэм и адвокат Майкл Уайлдс, зaнимавшийся иммиграционным делом Кнавсов, отказываются сообщить подробности, ссылаясь на конфиденциальность частной жизни.

Уроженка Словении Мелания Трамп получила вид на жительство в США еще в марте 2001 года, гражданство - в 2006 и имела полное право подать прошение о предоставлении гринкарт своим родителям. Но здесь есть нюанс: президент Трамп – решительный противник такой иммиграции, которая в обиходе называется chain immigration – "иммиграция по цепочке". В своем проекте иммиграционной реформы он делает исключение лишь для супругов и детей моложе 21 года, а главным принципом иммиграционной политики США называет merit immigration – "иммиграцию по заслугам", при которой основным критерием становятся профессионализм и квалификация, требующиеся Америке. Ни в ту, ни в другую категорию престарелые родители первой леди не попадают – налицо двойной стандарт.

Вторая причина повышенного внимания к Мелании Трамп – странная, чтобы не сказать больше. В начале февраля баптистский пастор Пол Бэгли, известный своими экстравагантными предсказаниями и конспирологическими теориями, выступил с сенсационным разоблачением: перед тем, как поселиться в Белом Доме, Мелания Трамп потребовала очистить его от "языческих идолов и сатанинских артефактов", накопившихся "после Клинтонов и Обам" (видимо, Буш-младший за восемь лет никаких идолов не заметил). По словам Бэгли, акт экзорсизма был осуществлен сорока пасторами, которые затем освятили все помещения Белого Дома. Мелания переехала в Белый Дом лишь в июне, по официальной версии – для того, чтобы дать возможность сыну без помех закончить учебный год.

Пол Бэгли оказывается назвать свой источник. Стефани Гришэм говорит, что в этой истории "нет ничего похожего на правду". Серьезные издания не сочли нужным комментировать этот вздор. Однако приходится признать, что почву для таких причудливых домыслов создает чрезмерная закрытость первой леди, ее нелюбовь к публичности, несколько странная для бывшей модели. Американцы не привыкли к такому. Их интерес объясним: образ первой леди – во многом ключ к пониманию первого лица.

Дональд и Мелания познакомились в сентябре 1998 года на вечеринке по случаю недели высокой моды в Нью-Йорке. Вот как они сами рассказывали об этом Ларри Кингу в мае 2005-го.

Дональд Трамп: У меня просто снесло крышу. Меня собирались познакомить с другой – с супермоделью, которая сидела рядом с Меланией. Мне говорят: смотрите, вон она. А я говорю: забудьте о ней. Кто слева от нее? И это была Мелания.

Ларри Кинг: Он вам сразу понравился?

Мелания Трамп: У нас сразу возникло сильнейшее взаимное влечение. Мы отлично провели время. Стали говорить. И, знаете, сразу что-то произошло.

Ларри Кинг: Сватовство затянулось.

Мелания Трамп: Затянулось.

Ларри Кинг: Почему?

Мелания Трамп: Ну, знаете, мы просто отлично проводили время. И не думали об этом...

Когда они познакомились, ей было 28, ему – 52 года. Поженились спустя шесть с лишним лет. Гостями на свадебных торжествах во флоридском поместье Трампа Мар-а-Лаго были Билл и Хиллари Клинтоны. Через год и три месяца после заключения брака у Трампов родился первый и пока единственный сын Бэррон.

Мелания Трамп принимала скромное участие в избирательной кампании мужа. Ее первым значительным появлением на публике стало выступление на национальном съезде Республиканской партии в июле 2016 года. Ее, однако, подвели спичрайтеры: оказалось, что целые абзацы речи списаны с текста выступления Мишель Обамы на съезде демократов в 2008 году.

Меньше чем за месяц до выборов Меланию подстерегало новое испытание: 7 октября 2016 года Washington Post опубликовала запись непристойного монолога Дональда Трампа, который в частном разговоре с ведущим развлекальной телепередачи Access Hollywood Билли Бушем рассуждает, явно на основе собственного опыта, о доступности женщин для того, кто богат и знаменит. Кандидат Трамп тогда заявил, что это не более чем «треп в мужской раздевалке». Мелании Трамп впервые пришлось выдержать натиск журналистов. CNN, программа Андерсона Купера "360º".

- Когда ваш муж объявил, что начинает президентскую кампанию, приходило ли вам в голову, что может случиться нечто подобное, что вам придется сидеть здесь и защищать его от обвинений?

- Об этом никогда не думаешь, но меня это не удивляет, потому что есть много людей, кто против моего мужа и того, чтобы он избирался в президенты. Так что здесь нет ничего неожиданного для меня.

- Меня интересует, что вы подумали, когда впервые услышали эту запись?

- Я сказала мужу, что он выражается неподобающе, что это неприемлемо, и я была удивлена, потому что это не тот мужчина, которого я знаю.

Первые слухи, что не все так гладко в Первом Семействе, возникли уже на церемонии инаугурации. На следующий день в Вашингтона состоялся многолюдный антитрампистский Марш женщин. Среди плакатов был и такой: "Мелания, если тебе нужна помощь, мигни два раза".

Me mato de risa! #Melania blink twice if you need help 😂 no puedo con esto! pic.twitter.com/bdB5ihybdd — Violeta Cruz Sánchez (@VioletaCruzS) 24 января 2017 г.

И лишь год спустя в журнале New York появился отрывок из книги Майкла Вулффа "Огонь и ярость. Белый Дом Трампа изнутри", который утверждает, что, узнав о победе на выборах мужа, Мелания плакала – "и это были не слезы счастья".

Новым знаком семейного неблагополучия стала видеозапись встречи Дональда и Мелании Трампов в израильском аэропорту имени Бен-Гуриона в мае 2017 года. На записи видно, что президент пытается взять первую леди за руку и что она его руку отталкивает.

Наблюдатели обратили внимание на то, что первая леди не появлялась на публике вместе с президентом после 12 января, когда газета Wall Street Journal сообщила о предполагаемой интимной связи Дональда Трампа с порнозвездой Сторми Дэниэлс за считанные недели до рождения Бэррона Трампа и о том, что Дэниэлс уплачено за молчание 130 тысяч долларов. 15 января она поехала с мужем в Мар-а-Лаго, однако не появлялась на званых обедах с гостями президента.

20 января по случаю годовщины вступления Дональда Трампа в должность президента Мелания разместила в Твиттере свое фото под руку не с мужем, а с военным, сопровождавшим ее на инаугурации.

Спустя два дня была 13-я годовщина их бракосочетания, но первая леди не сочла нужным отметить этот факт в Твиттере, и никому неведомо, праздновали ли супруги этот юбилей. Еще через три дня Мелания не поехала с мужем, как планировалось, на Всемирный экономический форум в Давос.

И наконец, 30 января она подала новый повод для толков. В этот день президент Трамп выступал в Конгрессе с ежегодным посланием "О положении страны". Вопреки традиции первая леди прибыла на мероприятие отдельно от супруга и предстала перед публикой в белом брючном костюме, смотревшимся особенно ярко на фоте черных косюмов членов Конгресса, и с широкой улыбкой на лице.

Улыбка поразила особенно – все уже привыкли к "каменному" выражению лица Мелании. Фэшн-обозреватель New York Times Ванесса Фридман тотчас соорудила теорию: наряд первой леди – политический манифест. Прежде всего, белый – это цвет суфражисток и современных феминисток. Именно в белом вышли на сцену артистки на последней церемонии награждения премией Grammy, выражая солидарность с движением против сексуальных домогательств MeToo. Об этом же, по мнению обозревателя NYT, свидетельствует выбор фирмы Christian Dior: ее главный дизайнер Мария Грация Кьюри – известная феминистка. Фридман усмотрела также в туалете первой леди намек на Хиллари Клинтон, часто появлявшейся в ходе президентской кампании в подобном брючном костюме.

В истории США еще не было случая, чтобы первая леди хлопнула дверью Белого Дома, хотя случаи супружеской неверности президента, увы, не такая уж редкость. Семейные раздоры - ни в коей мере не показатель несостоятельности президента как главы исполнительной власти и лидера нации. Но и в его достоинства американцы этот факт записывать не склонны. В том, что Дональд Трамп был неверен жене, уверены 56 процентов американцев. И им это не нравится. Согласно недавнему опросу, рейтинг первой леди составляет 47 процентов – на семь процентных пунктов выше, чем рейтинг президента.