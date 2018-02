Как белорусы пошумели в Пхенчхане 12 25.02.2018, 15:10

4,808

Итоги выступления белорусской сборной в Пхенчхане.

От Игр в Пхенчхане можно было ждать всего чего угодно, включая полного безмедалья наших спортсменов. После того, как в Сочи-2014 белорусы собрали «выше крыши» – 5 золотых медалей и 1 бронзовую – на следующей зимней Олимпиаде могла приключиться другая крайность, пишет «Салiдарнасць».

Подобное уже происходило с хоккейной сборной. После легендарной победы над шведами в Солт-Лейк-Сити и выхода в полуфинал олимпийского турнира на следующие Игры наша команда вообще не сумела пробиться.

Как, впрочем, и в Пхенчхан. Белорусские хоккеисты на своем льду уступили путевку скромным словенцам. Колоссальные вложения в этот вид спорта, приглянувшийся главе государства, оказались совершенно неэффективными.

Февраль же принес нам целую гамму чувств.

Разочарование. Ассоциации с «маятниковым» сценарием поначалу навевало и выступление Дарьи Домрачевой. Трехкратная чемпионка Олимпиады-2014 на нынешних Играх долгое время находилась в тени: 9-е место в спринте, 37-е – в пасьюте, 27-е в – в индивидуальной гонке…

Восхищение. Фристайлистка Анна Гуськова взяла золото.

Гнев. Судьи занизили оценки чемпиону предыдущей Олимпиады Антону Кушниру, и он пролетел мимо финала соревнований фристайлистов.

Отрада. Домрачева возродилась, как птица Феникс из пепла, и завоевала серебро в масс-старте.

Золото и серебро – это уже результат выше среднего для Беларуси на зимних Олимпиадах. Но главная радость случилась тогда, когда на это мало кто надеялся.

Ликование. Нежданное счастье – особое удовольствие. Победа женской сборной по биатлону в эстафете стала сенсацией с тремя знаками плюс.

Таким образом, в Пхенчхане белорусы выступили лучше, чем на любых предыдущих зимних Играх, исключая сочинскую чрезвычайно приятную, но всё же аномалию. Успешным выступление наших спортсменов сочло 77% участников опроса на «Трибуне».

Таблица медального зачета впечатляет. У Беларуси два золота– столько же, сколько у россиян (но они одно получили за победу в «безобразии», в которое превратился хоккейный турнир после того, как сильнейшая лига мира не отпустила туда своих игроков), и больше, чем у Китая, Великобритании, Польши…

И тут следует отдать должное: существенный вклад в этот успех внесли власти страны, уделяющие спорту серьезное (порой даже чересчур) внимание.

Но, пожалуй, самый важный итог Пхенчхана-2018 для нас – это то, что впервые чемпионкой зимней Олимпиады стала женщина, родившаяся и состоявшаяся как спортсменка уже в независимой Беларуси. Речь, разумеется, об Анне Гуськовой. Таким же «чисто суверенным продуктом» является обладатель золота Рио-2016 Владислав Гончаров.

Это означает, что эра советского наследия в белорусском спорте ушла в прошлое. Что ждёт нас в будущем, можно лишь гадать. Но в настоящем есть все основания, чтобы 25 февраля откупорить шампанское в честь спортсменов made in the Republic of Belarus.