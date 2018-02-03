Максим Мархалюк исчез на секретной дороге для чиновников 27 3.02.2018, 8:58

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Максим Мархалюк

Стали известны новые факты об исчезновении мальчика в Беловежской пуще.

10-летнего Максима Мархалюка, жителя деревни Новый Двор Свислочского района, ищут с сентября прошлого года, однако пока — безрезультатно. Через «Белсат» местные жители просят помощи.

«Я обратился для того, чтобы установить справедливость. Обратиться к главе государства, чтобы всех этих негодяев, которые хотели умышленно скрыть следы, или неумышленно, чтоб привлекли к ответственности», — заявил житель Беловежской пущи и бывший егерь Игорь Акулов.

Десятилетний Максим не вернулся домой 16-го сентября 2017 года. В лесу недалеко от дома нашли велосипед мальчика и его корзину. В поисках приняли участие тысячи человек.

«Я так думаю, что именно на этой дороге что-то с этим ребенка и случилось. Потому что ни следа, ничего от этого ребенка не осталось. Чиновники катаются, он мог выйти, проголосовать вечером, и получилась трагедия», — уверен Акулов.

Искать мальчика начали еще ночью. Вся дорога была перерыта колесами участников трофи клуба «Беловежские зубры», которых пригласили на поиски. Дорога ведет от хутора Войтов мост, где находится отель с баней, которые принадлежат Управлению делами президента, через Новый Двор, где жил мальчик, к озеру, которое арендует СПК.

«В той гостинице очень часто отдыхают чиновники, местная знать. По этой дороге они носятся, как угорелые, пьяные», — свидетельствует бывший егерь.

Спецдорога

Для чиновников здесь проложили асфальтированную дорогу, не обозначенную на картах, с охраной и камерами наблюдения. Она соединяет отель на хуторе Войтов мост с деревней Борки и ведет к аэродрому в Клепачах.

«Нужно было искать сразу не по версии исчезновения, а по криминалу, я думаю. Потому что столько искали, а результатов никаких», — говорит еще один местный житель Михаил Сушко.

Ведение следствия вызывает вопросы у экспертов

«С самого начала исчезновения Мархалюка следствие долго тянуло — 10 дней. Почему тянуло, когда нужно было реагировать на это?», — обращает внимание бывший следователь Олег Волчек.

Потеряться в лесу бесследно мальчик не мог.

Люди в деревне боятся говорить на эту тему. А чиновники боятся журналистских расследований?

«Надо, чтобы все было аккуратно. И правильно!!! Потому что очень много было толкований. Вы приехали, приехали с разных каналов, телевидения, радио. Нужно, чтобы одно было толкование! Потому что берут у разных людей, которые лишены родительских прав, а вы берете интервью, они там грязь льют. Надо все это делать аккуратно… Понимаете? (Улыбается). Будем надеяться, что вы все правильно сделаете… », — заявил председатель сельсовета Владимир Зданович.