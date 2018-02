Как эстонка ушла со стабильной работы, чтобы развивать свой стартап 1 4.02.2018, 19:45

Сейчас ее сервисом пользуется 1 000 000 человек по всему миру.

Гениальные идеи приходят старпаперам в голову каждый день, от инвесторов отбоя нет, и запись в эту стартап-тусовку уже давно закрыта. Но всe иначе. Спикер Women IT Weekend, эстонская предпринимательница Улане Вилуметс, рассказала bel.biz, как оставить стабильную работу ради своего проекта, превратить хобби в стартап и сделать его успешным

Даже в самых популярных у туристов городах есть места, о которых знают только местные. Сервис Like A Local Guide помогает путешественникам находить интересные и непопсовые локации. Подсказки на карты городов добавляют местные жители и опытные туристы.

Ушли с основной работы и сделали стартап

- А начиналось всё с бумажных туристических карт Таллинна. После них мы открыли компанию Tallinn Traveller Tours, которая предлагала экскурсии по «нетуристическим» местам Таллинна и других городов. И наш стартап, Like A Local Guide — это логичное продолжение идеи с альтернативными экскурсиями. Мы решили сделать приложение, в котором люди со всего мира смогут делать онлайн то же, чем занимаемся и мы — делиться историями про достопримечательности своего города, помогать путешественникам.

Но эти проекты долго оставались просто хобби — параллельно я работала менеджером по персоналу в крупном эстонском бюро недвижимости Uus Maa. В 2010 году мой друг Калев (он впоследствии стал сооснователем стартапа), предложил оставить основную работу и посвятить всё время туристическим проектам.

Мы видели, как быстро всё оцифровывается и уходит в интернет, и решили, что Like A Local Guide гораздо перспективнее офлайн-экскурсий. При этом у нас не было опыта в IT — только идея. Мы начали искать людей, которые могли бы нам помочь, и постепенно собрали команду.

Когда мы целиком ушли в Like A Local Guide, уже работал похожий сайт Spotted by Locals. Мы знали о нём, и даже сами несколько раз пользовались им. Но мы хотели сделать интерактивное приложение, а не просто сайт-справочник. В Like A Local Guide пользователи сами добавляют места и советуют, куда пойти, а ещё приглашают на мини-экскурсии по родному городу.

Нашим сервисом на сайте ежемесячно пользуется 700 000 человек, около 200 000 — в приложении. Ещё 200 000 зарегистрированы как члены сообщества, они советуют места и предлагают помощь. Да, юзеры могут не только советовать свои любимые места, но и предлагать дополнительные услуги — экскурсию, ужин у себя дома и пр. Это помогает лучше познакомиться с городом и культурой страны: те же национальные блюда у кого-то дома могут быть вкуснее, чем в кафе.

Все дополнительные услуги можно бронировать через приложение, и за это мы берём комиссию. Зарабатываем и на оффлайн-версии приложения, которая работает без интернета.

Как понять, что нужно твоим пользователям?

Самое сложное — изменить свой образ мышления. Раньше я думала так: если предлагаешь клиенту продукт, он должен быть готов на все 100%. Да, для чего-то это справедливо, но такой подход не работает в стартапе. Здесь нужно сделать прототип, минимально жизнеспособный продукт, дать его пользователям, изучить их реакцию, и уже потом доводить проект до совершенства. Вы не сделаете продукт идеальным сразу.

Мы же думали, что хорошо знаем вкусы пользователей, поэтому изначально не опрашивали людей. Просто знали: есть те, кому такое приложение точно понравится. То, что это неправильный подход, мы поняли позже.

Сначала мы работали на голом энтузиазме, и даже не думали, как заработать на сервисе деньги. Однажды от нас ушёл программист, и мы полтора года не совершенствовали сайт. Продукт работал, на нём было немного пользователей, мы занимались только маркетингом и думали, как быть дальше.

Это длилось полтора года, до первой инвестиции в 80 000 евро от эстонских бизнес-ангелов. Второй раунд был через год — 240 тысяч евро от венчурного фонда Rubylight.

Работа в стартапе – это для «rebels», людей с амбициями, которые хотят развиваться

Новички здесь быстрее переходят к ответственным задачам. По моему опыту, в стартапе человек может выполнять дела быстрее и качественнее, чем от него требуют в среднестатистической средней или крупной компании.

В стартапе важна продуктивность, поэтому сотрудник делает столько, сколько может, он не боится переработать». Это ведёт к быстрому профессиональному росту.

До Like A Local Guide я работала менеджером по персоналу, поэтому я знаю, как находить хороших специалистов и как привлекать их в компанию. Но, несмотря на опыт, было сложно объяснить программистам, почему стартап лучше крупной компании, и что им даёт такой опыт.

Моя первая работа — специалист по продажам. Я зарабатывала только процент с продаж, поэтому привыкла отвечать за результат и не надеяться на лёгкие деньги. Думаю, уже тогда проявились предпринимательские способности, которые впоследствии привели к своему стартапу.

В Like A Local Guide работает 8 человек, соотношение полов 50/50. Помимо нас с кофаундером, ещё три парня-программиста, дизайнер, редактор и консультант по работе с клиентами — девушки.

Кстати, то, что все программисты у нас мужчины, наводит на определённые размышления. Замечаю, что уже в школе девочкам говорят «вот эти специальности женские, а эти — не совсем». И такое гендерное разделение идёт с малых лет, но ситуация меняется: в Эстонии есть курсы, на которых девочек учат программированию, робототехнике и другим вещам, которые раньше считались исключительно «мужскими». У нас проходят хакатоны, где 50% участников — женщины.

Эстонская стартап-экосистема развивается

Большие перемены видны за последние 5 лет. В частности, наладились связи между разными участниками экосистемы. Для хорошего мероприятия несложно найти помощников или спонсоров. Государство тоже не осталось в стороне. Например, Enterprise Estonia активно развивает экосистему предпринимательства в стране. В целом, стало гораздо проще находить нужные контакты.

Чего не хватает, так это инвестиций. Максимум, на который стартап может рассчитывать в Эстонии — примерно 200 000 евро. Те, кому нужно больше денег, ищут их в США или Европе.

У местных бизнес-ангелов не хватает опыта: если человек вложил деньги в три проекта, но все они прогорели, он боится инвестировать дальше. Не все понимают специфику стартапов, где из 10 проектов успешным станет один.

У меня был такой период, когда я работала без остановки

И у меня абсолютно не было свободного времени. Я могла сидеть в кафе и неожиданно вспомнить, что нужно срочно закончить работу. Сразу после университета это нормально, но в 30 понимаешь: нужно определиться, где время для личной жизни, а где — для стартапа.

Когда я планирую путешествие, готовлюсь к нему заранее. Закрываю все дела, раздаю поручения. Делаю всё, чтобы никто не звонил мне посреди отпуска по рабочим вопросам. Когда отдыхаю, стараюсь не думать о бизнесе.