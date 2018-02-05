Главного инженера МЗКТ признали невиновным, но снова задержали 4 5.02.2018, 16:13

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Расследование длилось почти два года.

Суд Фрунзенского района Минска огласил оправдательный приговор 56-летнему Андрею Головачу. В своем последнем слове мужчина поблагодарил судью за тщательное разбирательство и попросил отнестись к его делу непредвзято. В марте 2017 года этим же судом Головач был признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

— Когда судья Юлия Близнюк зачитала папе оправдательный приговор, у нас слезы лились градом, это был радостный шок! И он, и мы были так счастливы, судья постановила освободить отца в зале суда. Уже после оглашения спустились на первый этаж, ждали, вот-вот конвоиры отпустят папу, и наконец-то сможем его обнять. И тут выходит адвокат: «Ваш папа не спустится, только что его задержали по другому эпизоду получения взятки», — Анастасия и Наталья, дочки Андрея Головача, приехали в редакцию tut.by сразу после оглашения оправдательного приговора.

Главный инженер Минского завода колесных тягачей Андрей Головач был задержан в феврале 2015 года. По версии следствия, он, а также начальник конструкторского бюро и заместитель начальника инструментально-штампового управления МЗКТ получали от представителей субъекта хозяйствования взятки за содействие при поставках на завод режущего и вспомогательного инструмента. Всего следствие установило 80 эпизодов получения взяток, Андрею Головачу инкриминировали получение более 180 тысяч деноминированных рублей.

Расследование длилось почти два года. В марте 2017 года суд Фрунзенского района Минска признал всех троих фигурантов виновными, Андрей Головач был осужден по ч.3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и приговорен к 8 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Был наложен арест на квартиру дочки, машину самого Головача и дачный участок жены, мобильный телефон и деньги.

— Все это время папа отрицал свою вину. Сразу после оглашения приговора мы обратились с апелляционной жалобой в Минский городской суд, он отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение в тот же Фрунзенский суд Минска, только уже к другому судье, — рассказывают дочери Андрея Головача. — Судья Близнюк стала тщательно изучать материалы дела, задавать вопросы, вызывать свидетелей, все обвинения были косвенными. Мы заметили, что следователь, который вел это дело, в конце судебного разбирательства стал ходить на заседания. А сегодня во время оглашения приговора был сотрудник ГУБОПиК МВД, который в 2015 году задерживал папу.

В своем последнем слове Андрей Головач поблагодарил судью за тщательное разбирательство и попросил отнестись к его делу непредвзято. В прениях гособвинитель запросил для обвиняемого все те же 8 лет лишения свободы. Две недели судья находилась в совещательной комнате, а после оправдала обвиняемого.

— За три года у нас было всего три свидания, неоднократно просили изменить папе меру пресечения, отпустить под подписку о невыезде или поручительство, но все отклонили. Папа более 30 лет отдал заводу, о нем хорошо отзываются и бывшие сотрудники, и нынешние. Ничего не предвещало, что в 2015 году отец окажется за решеткой, — вспоминают Анастасия и Наталья.

В суде от комментариев отказались. Как сообщила Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета, в данный момент бывший главный инженер МЗКТ задержан по подозрению в преступлении по ч.3 ст. 430 УК «Получение взятки в особо крупном размере». Речь идет о новых эпизодах, а не от тех, которые ему раньше вменяло следствие.

— В производстве Главного следственного управления СК находится уголовное дело, которое касается получения должностными лицами различных предприятий реального сектора экономики взяток от представителей иностранных субъектов хозяйствования. В том числе речь идет о бывшем главном инженере МЗКТ, — сообщила Юлия Гончарова.