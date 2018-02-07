Создатели «Игры престолов» снимут новые «Звездные войны» 7.02.2018, 14:50

героиня «Игры престолов» Дейенерис Таргариен

Сроки выхода фильма пока не известны.

Создатели популярного телесериала "Игра престолов" Дэн Уайсс и Дэвид Бениофф снимут новые "Звёздные войны", пишет "Медуза".

Но они не будут сюжетно связаны с предыдущей трилогией, в том числе и с фильмом "Соло. Звёздные войны: Истории", который появится в прокате в конце мая 2018 года. Сроки выхода новых "Звёздных войн" пока не известны. Работа над ними начнётся после окончания работы над финальным сезоном "Игры престолов", который должен выйти в апреле 2019-го, информирует сайт meduza.io.

Бениофф и Вайс признаются, что одновременно гордятся возможностью поработать над "Звёздными войнами" и немного напуганы ответственностью.