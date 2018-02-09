«Фейсбук» вводит обратную связь с комментаторами 9.02.2018, 15:27

Для этого тестируется специальная кнопка downvote.

Разработчики соцсети Facebook тестируют кнопку, которая позволяет выразить негативное отношение к комментариям других пользователей.

Тестирование новой функции под названием "downvote" проходит пока только в США, пишет TechCrunch.

Представитель Facebook сообщил, что кнопка downvote является легким способом обратить внимание Facebook на то, что комментарий неприемлемый, невежливый, или вводит в заблуждение.

"Мы не тестируем кнопку дизлайк. Мы исследуем функцию для людей, которая позволит дать обратную связь о комментариях. Пока это работает для небольшого числа людей только в США", - подчеркнули в Facebook.

После нажатия на downvote под комментарием он исчезает, а перед пользователям возникает возможность дополнительно сообщить о причинах такого решения. Комментарий можно пометить как "Оскорбительный", "Вводящий в заблуждение" или "Не по теме".

Кнопка downvote (или "проголосовать против") позволяет пользователям "понизить" тот или иной комментарий, в результате читающие увидят их с меньшей вероятностью. Инструмент задуман для борьбы с оскорблениями и троллингом. Пока она появилась только на публичных страницах.

Отмечается, что ни комментатор, ни пожаловавшиеся пользователи не увидят количества жалоб, которые получила реплика.