Илон Маск рассказал о книгах, которые сформировали его амбиции

Илон Маск рассказал о книгах, которые сформировали его амбиции12
- 9.02.2018, 16:24
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Когда Маска спрашивают, как он научился строить ракеты, он отвечает: «Я читаю книги».
Во вторник компания Илона Маска SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon с электромобилем Tesla Roadster на борту. Запуск прошел успешно.
Теперь Илон Маск поделился списком книг, которые подтолкнули его к революционным изобретениям. С самого детства предприниматель читал книги, которые сыграли значительную роль в формировании его амбиций, говорится в CNBC (перевод – segodnya.ua). Когда Маска спрашивают как он научился строить ракеты, то он отвечает: "Я читаю книги".
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