«Супермен» Маска 14 Александр Хоц, Facebook

9.02.2018, 19:38

2,877

Илон Маск

То, что позволено Маску, не под силу рогозиным.

Запуск Маском своего тяжёлого "Фалькона" оставил (как считают многие) Россию в прошлом веке.

И не только в экономическом смысле (сможет ли Россия при необходимости вернуться к сверхтяжёлой советской "Энергии" - большой вопрос). Дело тут не в технике, а в драйве, в национальном самоощущении. С чем себя связывает нация, какими мечтами живёт.

Тяжёлая ракета "Фалькон" (с "Суперменом" на борту) - это преломление американской мечты, часть огромного проекта по освоению человечеством дальнего космоса.

И снова (как символично!) на острие мечты - образ человека. Пожалуй, это символический автопортрет самого Маска. Именно он - герой всей программы. Он "рулит" проектом и космическим прогрессом.

У героя за плечами есть не только мощная экономика, но и мечты, - поэтому есть и Будущее.

Это заметили многие. Понравился один из комментариев о том, что без "великой мечты" нет и великих космических проектов, поэтому так важно, что это - частный проект, мотивированный не только экономически, но и - романтически.

В лице Маска "физики" с "лириками" выступили одним мощным фронтом. Разумеется, великие мечты могут существовать только на базе великой экономики. И то, что позволено Маску, не под силу рогозиным.

"Фалькон" - инструмент для освоения дальнего космоса, поэтому так много романтизма в его космическом "водителе".

В России этого не будет уже никогда. Чтобы иметь подобные проекты, мало бюджета и технологий, - нужны свободные мозги, у страны должно быть будущее - самый главный мотиватор к мечтам и свершениям.

В Штатах тип свободного человека есть. Поэтому есть и Будущее с дерзкими мечтами.

Россия же всё больше входит в роль "людоедки Эллочки", которая соревнуется с "миллионершей Вандербильдихой", имитируя соболя с помощью крашеной кошки.

Да, мы ещё способны (с помощью попов и кадила) запустить какой-нибудь "Союз" с прикрученной к нему "Ладой-Калиной" в виде спутника.

Но колонизации Луны и Марса нам, скорей всего, не видать. Страна, у которой нет Будущего, не достойна и космической программы.

Вытирая ноги о людей, вы не можете требовать от них "великой мечты" о Луне и Марсе.

Подопытные кролики "мечт" не имеют.

Александр Хоц, Facebook