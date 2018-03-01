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В Беларуси запретили ловить щуку

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  • 1.03.2018, 20:59
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Штраф за одну рыбу – 220,5 рубля.

Хищная пресноводная рыба отправляется в начале весны на нерест. В связи с этим в пяти областях Беларуси на отлов щуки вводится запрет, сообщают в Госинспекции охраны животного и растительного мира при правителе. На Витебщине запрет будет введен позже почти на неделю, с 9 марта 2018 года.

Охранные мероприятия применяются на весь период щучьего нереста: по 15 апреля по всем регионам страны, кроме Витебской области, где запрет будет действовать вплоть до 25 апреля включительно.

В природоохранной инспекции знают, что щука – желанный трофей для любого рыба, но и еще она – отличный «чистильщик», регулирующий всех рыбных обитателей, уничтожая малоценные и больные особи.

В 2017 году в водоемы по всей стране вселили 3,2 миллиона молодых щук. Наказание за вылов ее во время нереста: административка при штрафе до 50 базовых и уголовная ответственность, если будет нанесен вред более 100 базовых величин. «Расчет» следующий: 9 базовых за одну пойманную щуку (220,5 белорусских рубля).


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