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Президент США: Северная Корея готова прекратить ядерные испытания

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  • 11.03.2018, 10:33
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Япония и Китай поддержали инициативу дипломатической разрядки на Корейском полуострове.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея готова отказаться от испытаний оружия массового поражения. Это сообщение появилось вскоре после неожиданной новости о готовности лидера США встретиться с главой КНДР для переговоров о судьбе ядерной программы Пхеньяна.

«Северная Корея не проводила испытания ракетного оружия с 28 ноября 2017 года и пообещала не делать этого до нашей встречи. Я верю, что она сдержит свои обещания», - написал Дональд Трамп в своем «Твиттере».

Ранее в субботу Трамп заявил, что он провел переговоры с лидерами Китая и Японии о предстоящих переговорах, сказав, что получил поддержку глав этих стран.

«Председатель Китая Си Цзиньпин и я долго разговаривали о встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, - написал в «Твиттере» Дональд Трамп. – Председатель Си сказал мне, что поддерживает инициативу США решить проблему дипломатическим путем, не используя другие средства».

В четверг Белый дом подтвердил, что Дональд Трамп принял предложение Ким Чен Ына о проведении встречи, итогом которой может стать решение вопроса о судьбе северокорейской программы по созданию оружия массового поражения.


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