Дэвид Креймер: Лукашенко должен уйти 9 12.03.2018, 12:04

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Дэвид Креймер

Диктатор – заложник своей же системы.

10 лет назад между Беларусью и США разгорелся политический конфликт, который привел к длительному замораживанию межгосударственных отношений.

О демократических перспективах Беларуси в интервью «Радыё Свабода» рассказал бывший заместитель помощника госсекретаря США Дэвид Креймер.

6 марта 2008 года правительство США опубликовало разъяснение санкций к «Белнефтехиму», введенных за нежелание властей Беларуси освободить Александра Козулина и других политических заключенных. 12 марта послу США Карен Стюарт дали понять, что ее пребывание в стране нежелательно. С тех пор американский посол так в Беларусь и не вернулся.

Дэвид Креймер занимал тогда пост заместителя помощника государственного секретаря США в администрации Джорджа Буша. Именно ему выпало вести переговоры с властями Беларуси, результатом которых стало освобождение политзаключенных. Потом Креймер руководил продемократической общественной организацией «Freedom House», а с недавнего времени работает в программе имени Вацлава Гавела в Международном университете Флориды.

- Как сейчас, через 10 лет, вы оцениваете отношения США с Беларусью? Есть ли у нынешней администрации четкая политика в этом направлении?

- Что говорить, у нас до сих пор нет посла в Беларуси, и я совершенно не понимаю, почему власти в Минске не могут позволить послу США вернуться. Очень трудно строить какие-то отношения без полного дипломатического представительства. Я помню 2008 год, помню, что произошло с послом Стюарт, и мы с тех пор так и не восстановили отношения.

Очень трудно налаживать отношения с правителем, который отказывается жить по нормам и стандартам демократического сообщества. Он только и делает, что использует Запад в своих отношениях с Россией. Также правда, что многим сейчас не до Беларуси. Различные вещи происходят в Европе, Россия стоит на первом месте в повестке дня.

- А вы успеваете следить за актуальными событиями в Беларуси?

- Я не был в Беларуси с апреля 2007 года, когда приезжал на переговоры с властями по поводу освобождения политических заключенных. Я хотел бы вернуться. Дважды я приезжал в Беларусь, и меня очень впечатлили люди, очень общительные и открытые. Мне понравилось с белорусами общаться, несмотря на сложности с властями.

Пока особых изменений не наблюдаю. Но я хотел бы видеть Беларусь более демократической, процветающей, интегрированной в евроатлантическое сообщество. Это будет наилучший путь для прогресса и продолжения трансформации. И я уверен, что белорусы заслуживают этого.

- 10 лет назад, когда вы приезжали, акцию на 25 марта брутально разогнали, а в этом году позволили даже концерт в центре города...

- Я думаю, что они [власти Беларуси] сейчас под большим давлением со стороны России, чем 10 лет назад. Лукашенко переживает из-за возможных непредсказуемых действий России. За эти 10 лет произошли попытки нападения на Грузию, Украину. Это был своеобразный звоночек для Лукашенко и предупреждение для людей вокруг него. Да и экономическая ситуация не лучшая. Налог на «тунеядство» вылился в протесты. К властям, похоже, приходит понимание, что если они сохранят авторитарный стиль поведения, тогда ситуация станет еще менее стабильной.

Вместе с тем я не питаю иллюзий, что Лукашенко будет проводить какие-то демократические реформы. Он заинтересован только в сохранении своей власти, которую держит с 1994 года. Он хочет убедиться, что не возникнет какое-то движение, как было в Украине в 2004 или 2014, или в Грузии, или других странах, которое даст людям почву для объединения. Он боится, что ситуация попросту выйдет из-под контроля...

- Значит ли это, что «Круглый стол», как когда-то в Польше, в Беларуси невозможен?

- Лукашенко должен уйти. Он в какой-то степени заложник своей же системы, в которой он не может себе позволить мирно передать власть. А его сын недостаточно взрослый, чтобы заменить его. Я просто не вижу, как Беларусь перевернет страницу, пока он правитель этой страны.

Как я сказал ранее, даже если Беларусь начнет перемены, она не станет сразу демократией. Пока он руководит страной, Беларусь не будет двигаться в более демократическом направлении. Вот почему важно позволить другим политическим силам в Беларуси соревноваться. Чтобы белорусы имели настоящий выбор. Это то, чего они заслуживают.

- Вы много раз контактировали с людьми Лукашенко. Как вам кажется, насколько он самостоятельный политик и насколько он зависим от Путина?

- Я не думаю, что он самостоятельный игрок, так как очень зависит от Москвы. Ему нравится показывать себя как «защитника Беларуси» - якобы он сохранил суверенитет. Но он и наделал много вреда, втягивая Беларусь в зависимость от России. Он так играет с Западом и с Россией, манипулируя и теми, и теми.

Я хочу видеть Беларусь суверенной и независимой, и я не знаю людей, которые так не думают. Но мы не должны попадать в ловушку убеждения, что Лукашенко - последний «защитник» Беларуси. Он причинил вред стране, и надо понимать, что Лукашенко может сдать Беларусь России, чтобы только остаться у власти. А в России хватает инструментов контроля: кроме военных, есть и экономические способы.

- В последние годы белорусы начали массово интересоваться языком и культурой, носят рубашки с вышиванкой. Как на западе оценивают эти проявления ориентации на национальные ценности?

- Я думаю, это в большой степени результат российского нападения на Украину. Мы видим, что в Украине сейчас очень сильное чувство единства, патриотизма, несмотря на сильное разделение общества. Подобно и в Беларуси, и других странах: действия Путина и русификация только усиливают национальную идентичность. Я считаю это очень позитивным процессом. К сожалению, национальная идентичность была в Беларуси очень слабой в течение многих лет.

- 25 марта Беларусь празднует 100-летие независимости. Что бы вы хотели бы пожелать белорусам по этому поводу?

- Я желаю белорусам всего наилучшего по случаю юбилея независимости, и я хотел бы вернуться и праздновать вместе с белорусами. Надеюсь, уже в ближайшем будущем наступит светлый день, которого белорусы заслуживают. Убежден, что в Беларуси много людей желают хорошего будущего своей стране и видят это будущее в евроатлантическом сообществе.