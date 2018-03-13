Из колонии в Горках сбежал россиянин 13.03.2018, 14:34

Осужденный добыл паспорт и на такси уехал домой.

Из колонии-поселения № 16 в Горках сбежал осужденный за пьяное ДТП 42-летний гражданин России. Как сообщает российский телеграм-канал Mash, ему удалось «достать свой паспорт, обойти охрану, поймать такси и доехать на нем в Россию».

Речь идет о виновнике смертельного наезда на 47-летнего велосипедиста ночью 19 июня прошлого года в Кричевском районе возле деревне Зуи. Гражданин России на VW ехал по дороге Кричев — Орша — Лепель, в какой-то момент пошел на обгон машины и сбил велосипедиста, который ехал по обочине встречной полосы на велосипеде с фликерами. Тот от полученных травм умер на месте.

Водитель VW был пьян.

В октябре 2017 года суд вынес виновнику аварии приговор: 4 года колонии-поселения и лишение прав на 5 лет, сообщает «Наша Нiва».

Однако надолго россиянин в колонии не задержался: как сообщает Mash, ему удалось «достать свой паспорт, обойти охрану, поймать такси и доехать на нем в Россию». Российские правоохранительные органы там мужчину задержали, но белорусам не выдали. Более того, «в тюрьму Александр не сел, спокойно живет на свободе, занимается бизнесом», сообщает Mash.

В колонии-поселении № 16 в Горках «Нашай Нiве» подтвердили, что мужчина действительно сбежал — еще в феврале. Но сообщить подробности отказались.