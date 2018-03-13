В Сети впервые опубликовали уникальное фото дома Луцкевичей 1 13.03.2018, 19:50

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Фото: RFE/RL

Фотография была сделана во время Второй мировой войны.

В минском парке имени Янки Купалы 13 марта состоялось торжественное открытие памятного знака в честь идеологов белорусской государственности Антона и Ивана Луцкевичей. Знак поставили именно под тополем, который рос у дома Луцкевичей.

«Радыё Свабода» опубликовало уникальную фотографию дома Луцкевичей в Минске, сделанную во время Второй мировой войны. Оригинал фотографии находится в семейном архиве Богдана Андрусишина (Данчика).

На фотографии: Янина Кохановская (бабушка Данчика) и Эмилия Луцкевич-Шабуня (прабабушка, сестра Ивана и Антона Луцкевичей).

До Второй мировой войны на месте парка Янки Купалы была жилая застройка. Братья Луцкевичи переехали в Минск из Либавы в 1896 году и жили на тогдашней Садовой улице. Здесь, у нынешнего Купаловского музея, стояли дома их семьи.

Антон и Иван Луцкевичи входили в первую Раду Белорусскоц Народной Республики. Антон Луцкевич был одним из инициаторов Третьей Уставной грамоты БНР от 25 марта 1918 года, согласно которой государство объявило свою независимость.