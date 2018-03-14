«Идея БНР озарила нашу историю последних ста лет» 1 14.03.2018, 7:44

Самое важное для народа — собственный дом.

Места, даты, знаковые личности: сотая годовщина провозглашения БНР — это праздник, но и повод глубже окунуться в историю родины, присмотреться, кто и как боролся за ее становление. Первым шагам Белорусской Народной Республики посвящена первая серия нового цикла телеканала «Белсат» «Даты правды».

«Нет большей ценности, чем ценность независимости и собственного дома», — уверен автор цикла, режиссер и журналист Вячеслав Ракицкий.

«Вы вернетесь после работы домой: у вас есть место, где вы — хозяин. Вы можете туда пригласить меня или кого-то, но хозяином будете вы. И это величайшая идея, которая родилась в головах отцов БНР. Эта идея озарила нашу историю последних ста лет», — говорит гость студии «Белсата».

«Этот цикл — об идее БНР, идее нашей государственности», — подытоживает автор программы.