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Алмаз размером в два мячика для гольфа продали за $40 миллионов

  • 14.03.2018, 7:50
Фото: AFP

Камень «Легенда Лесото» в 910 карат был куплен в Бельгии.

В Бельгии за $40 млн продали один из крупнейших алмазов в мире – «Легенду Лесото». Об этом сообщает пресс-служба компании Gem Diamonds Ltd., которая нашла камень.

У алмаза в 910 карат размер, как у двух мячиков для гольфа.

Шахта Летшенг в Лесото, где был найден алмаз, известна размером и качеством камней. Добытые там драгоценности имеют самую высокую среднюю продажную цену в мире, сообщает агентство Bloomberg.


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