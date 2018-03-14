Экономист: Персональная инфляция в Беларуси намного выше 2 14.03.2018, 7:57

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Белорусы еще больше обеднеют.

Вы еще не устали от обещаний зарплаты то «папіццот», то «патышчы»? Ну что ж, у вас есть время от них отдохнуть. 11 дней прошло с того момента, когда Лукашенко в очередной раз «рвал на себе рубашку за народ», а Министерство труда уже заявило, что минималка и доходы за февраль индексироваться не будут: мол, инфляция по стране низкая — рост всего 0,9% в месяц! Но, как говорится, кто как считает, обращают внимание эксперты в программе на телеканале «Белсат».

«Показатель даже хуже, так как 1,7% за два месяца — это не такая и низкая уже инфляция. Если пойдет в таком темпе, то инфляция будет двузначной за год. И надо уже думать, как снизить эту инфляцию», — предупреждает экономический обозреватель Татьяна Калиновская.

Инфляцию называют «налогом на бедных»

«Чем беднее человек, тем больше в его личной потребительской корзине занимает питание, тем больше в его расходах занимают услуги ЖКХ. И поэтому для такого бедного человека, который получает зарплату ниже средней, его личная персональная инфляция будет выше», — рассказывает экономист Вадим Иосуб.

А наибольший рост цен в Беларуси фиксируется как раз на промышленные товары, продукты и коммунальные услуги. В 2017 году на питание белорусы отдавали почти 41% потребительских расходов. На непродовольственные товары — около 32%. И еще 24,5% — на оплату услуг. Всего получается 97% всех потребительских расходов.

«Если экономика растет недостаточно быстро, то у правительства просто может не быть неэмиссионных источников для индексации доходов. А если на эти цели начнут печатать деньги, запустят эмиссию, то результат будет еще хуже: номинально количество денег увеличится, но покупательная способность их снизится», — говорит господин Иосуб.

А потому и средние тысяча или «папіццот» белорусам светят ровно столько же, сколько светило все предыдущие годы лукашенковских обещаний.