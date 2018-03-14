Запрет белорусской «молочки» в России: есть ли компромисс? 3 14.03.2018, 15:15

Позиции сторон в новой «молочной войне».

Поставки молочной продукции из Беларуси в Россию могут быть запрещены с 15 марта. Как власти в Минске воспринимают потенциальное эмбарго и на что готовы пойти для его недопущения?

Россия - крупнейший рынок для белорусских молочных продуктов

Экспорт молочной продукции - один из важнейших источников пополнения бюджета Беларуси, на него приходится 7,5% всех валютных поступлений в страну. Львиная доля его идет в Россию, в которой все чаще звучит недовольство как качеством, так и объемами поставок белорусских молочных продуктов, пишет dw.com.

Причины обострения конфликта Минска и Москвы

Россельхознадзор, объясняя возможный запрет на импорт из РБ, утверждает, что в последнее время выросло количество поставок в РФ белорусской молочной продукции, содержащей запрещенные и вредные для здоровья вещества. Например, по данным российской стороны, в питьевом молоке Полоцкого комбината повторно было выявлено наличие антибактериального препарата сульфаметазин, который врачи не советуют употреблять детям. Подобного рода обвинения российское ведомство выдвинуло и в адрес других производителей из РБ.

По этой причине Россельхознадзором "в связи с нарушениями белорусскими производителями ветеринарно-санитарных норм и требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации введены временные ограничения на поставки молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом; молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных; сыворотки молочной наливной, концентрированной и сухой, концентрата сывороточного и молочного белка".

Этими временными точечными мерами российское ведомство не ограничилось. Оно решило запретить поставки молочной продукции всех белорусских производителей сначала с 26 февраля, потом этот срок передвинули на 6 марта, затем назвали новую дату - 15 марта.

РФ - крупнейший рынок для белорусской молочной продукции

Действия Россельхознадзора вызвали гнев белорусского правителя. "Без ответа такие вещи не останутся, мы просто терпеть это не будем", - пригрозил Александр Лукашенко. В то же время решить проблему пытаются чиновники рангом ниже.

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц, в ближайшее время для обсуждения вопроса запланирована встреча на уровне заместителей глав правительств двух стран. Также в марте планируется совместная коллегия сельскохозяйственных ведомств Беларуси и России, которая обсудит "балансы поставок продовольствия".

Минск экспортирует свою молочную продукцию в 45 стран мира. Россия - крупнейший рынок для белорусской "молочки", на втором месте Казахстан, на третьем - Украина. У двух этих стран никаких претензий к качеству молочных товаров из РБ до сих пор не возникало.

Введет ли Россия эмбарго?

Насколько вероятен запрет поставок всей белорусской молочной продукции в Россию? Экономист Лев Марголин считает, что эмбарго не будет. По его мнению, этот вопрос скорее политический, хотя в том, что касается экспорта продуктов питания, всегда можно найти разного рода нюансы. Собеседник увязывает проблему с "процветающими поставками через Беларусь в России санкционных товаров". Это не только молочная, но и плодоовощная продукция, рыба и морепродукты и т.д.

При этом Минск не реагировал на неоднократные призывы России перекрыть такие поставки. "Но у нас Лукашенко и вся его команда намеков не понимают, для них нужно стукнуть кулаком по столу, и вот это, видимо, и есть тот удар, который должен быть воспринят в Минске", - объясняет экономист.

На то, что в данном случае играет роль как экономический, так и политический фактор, обращает внимание и минский политолог Валерий Карбалевич. Изначально проблема была экономической - из Новой Зеландии и Австралии в Россию поставили слишком много дешевой молочной продукции, поэтому российские лоббисты, чтобы распродать ее, потребовали от своих властей ограничить присутствие на рынке продукции белорусской.

"Когда Минск стал огрызаться, то Росслельхознадзор выступил с заявлением не о том, что Беларусь поставляет продукцию плохого качества, что было cначала, а о том, что она осуществляет контрабанду из Евросоюза и других стран, а это уже политическое обвинение в несоюзнических отношениях", - подчеркивает Карбалевич.

Альтернатива для Минска не просматривается

Теперь речь может идти о договоренностях об объемах поставок "молочки" из Беларуси в РФ, а это уже самоограничение для Минска, указывает аналитик. То есть, РБ сможет завозить в Россию не столько молочной продукции, сколько хочет, а столько, сколько позволит Москва по итогам возможного соглашения.

Об этом сейчас пытается договориться с российскими коллегами вице-премьер белорусского правительства Михаил Русый. "Это возможный компромисс, но он ухудшает позицию Беларуси, ведь теперь она сама вынуждена брать на себя определенные ограничения", - констатирует Карбалевич.

Лев Марголин добавляет, что за последние годы в Беларуси существенно вырос объем производства молочной продукции, в том числе и потому, что увеличивался спрос на нее в РФ. И запрет на экспорт туда стал бы серьезным ударом по этой отрасли белорусской экономики.

"Никаких других сопоставимых с Россией по объему рынков сбыта для нашей молочной продукции нет, поскольку такие рынки создаются годами, а конкурировать с мировыми грандами в области сельского хозяйства нам пока сложно. Цена достаточно высокая, а качество уступает. Поэтому если какие-то рынки и завоевываются, то с большим скрипом, и компенсировать российский для белорусских производителей на данном этапе они не могут", - заключил экономист.