Тадеуш Кондрусевич: 100-летие БНР - это благовещение белорусской независимости 14.03.2018, 16:23

Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

25 марта в минской епархии помолятся за Беларусь.

Мессу в 10.00 в минском архикафедральном костеле Имени Пресвятой Девы Марии возглавит Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, пишет catholic.by.

«Очень символично, что акт независимости Белорусского Народной Республики, когда было объявлено об учреждении нового государства, был подписан именно в праздник Благовещения - 25 марта», - отметил архиепископ.

Праздник Благовещения напоминает о моменте, когда архангел Гавриил объявил Марии о том, что Бог избрал Ее в качестве Матери Спасителя. По мнению иерарха, одно слово Марии - fiat ( "да будет") - изменило историю мира, начав время спасения.

«Праздник 100-летия образования Белорусского Народной Республики - это праздник белорусского благовещения независимости», - подчеркнул иерарх.

Митрополит Кондрусевич добавил, что, хотя дальнейшая судьба БНР не привела к ожидаемому результату, тем не менее «сам факт ее провозглашения 25 марта очень красноречив, так как свидетельствует о желании белорусского народа к независимости».

В этом году на 25 марта в Католической Церкви приходится Вербное воскресенье, поэтому праздник Благовещения перенесен на 9 апреля.