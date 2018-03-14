В Словении установили первый в мире памятник биткоину 1 14.03.2018, 18:55

Основная идея проекта – заявить всему миру, что Словения использует криптовалюты.

В словенском городе Крань появилось огромное изображение биткоина – первый официальный памятник главной криптовалюте, передает proman.com.ua. Круглая металлическая скульптура весом в три тонны, расположенная на одном из перекрестков – подарок городов от двух местных фирм, занимающихся блокчейн технологиями.

Как заявили создатели, место расположения было выбрано для наглядного представления «децентрализованных связей», которые создает блокчейн, объединяя людей со всего земного шара. Основная идея проекта – заявить всему миру, что Словения использует криптовалюты.

«Мы провели опрос жителей в социальных сетях, дабы узнать, какой памятник установить на новой развязке, и это было одно из первых предложений, которые мы получили. В Кранье много компаний, которые занимаются высокими технологиями», — заявил мэр словенского города Бостян Трилар.