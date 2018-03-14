Почем мечта чиновника? 14.03.2018, 22:07

В Минск привезли первые экземпляры Audi A8 нового поколения.

В Минске презентовали новое поколение флагманского седана Audi A8. Автомобиль обещает невиданный уровень технологичности и комфорта. Отличительная особенность новинки — автопилот третьего уровня. Цены будут начинаться от 79 880 евро за автомобиль со стандартной колесной базой. Но список опций может легко довести цену до 130 тысяч евро и выше, пишет tut.by.

Беларусь стала первой из стран ТС, где показали новое поколение Audi A8. Пока в столицу привезли два автомобиля, еще два дожидаются своих покупателей в Германии. План продаж до конца года — 30 машин.

Базовые версии будут оснащаться 18-дюймовыми колесами, светодиодной оптикой (в качестве опции — матричные светодиодные или лазерные фары), а салон получит отделку из кожи. Все машины оснащаются полным приводом и адаптивной пневмоподвеской, которая может быть предложена в спортивном исполнении.

Главная особенность интерьера — почти полный отказ от кнопок. Большинством функций водитель и пассажиры будут управлять с сенсорных дисплеев с обратной связью. Панель приборов теперь будет только виртуальной, в виде цветного дисплея высокого разрешения.

Интересно, что версия A8 со стандартной колесной базой по своим размерам стала такой же, как удлиненный автомобиль предыдущей генерации. В длиннобазной машине нового поколения можно свободно вытянуть ноги, находясь на заднем сиденье. За доплату VIP-пассажир может получить кресло с массажем, подогревом и вентиляцией.

Гамма моторов будет расширяться постепенно. Пока доступны к заказу машины с трехлитровым бензиновым битурбомотором, позже появятся четырехлитровые версии и флагманский W12. Не исключено, что будут продавать у нас и гибрид, но вряд ли это произойдет ранее 2019 года.