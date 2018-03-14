Как коммунальщики меняют домофоны без согласия жильцов 4 14.03.2018, 22:48

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Жильцы дома не могут попасть в свои квартиры из-за авантюры коммунальщиков.

Однажды, возвращаясь домой, Елена увидела на дверях подъезда новый домофон. Двери закрыты, ключей от них нет. Кто заменил домофон и зачем, женщина не знала, пишет «Белсат».

Позже выяснилось, что старый домофон, который обслуживала коммерческая организация, заменили местные коммунальщики. Якобы тот не подлежал ремонту. О согласии у жителей якобы спрашивали, но до всех не дошли.

Условия соглашения с коммунальщиками оказались хуже, чем с предыдущей компанией, поэтому Елена отказалась подписывать новый договор. Код от двери ей не дали, а старые ключи перестали работать ровно через месяц. Чтобы сделать дубликат, женщина обошла десятки мастерских, но оказалось, что ключ защищен от копирования. Теперь жители не могут сделать дополнительные ключи даже за собственные деньги. На все вопросы к коммунальщикам они слышат ответ: «Сначала заключите договор».

Вячеслав Веринский, монтажник оборудования связи, говорит, что конкурентная борьба за обслуживание домофонов между организациями идет давно. Подробности – в видеосюжете выше.