Николай Статкевич: «Прынца» уже готовят 1 15.03.2018, 13:39

Кукла "ПРЫНЦ" По мотивам картин Евгении Гапчинской

Чтобы остановить этот маразм остается только одно.

Об этом написал в «Фейсбуке» один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич:

«Сегодня - День Конституции, принятой в 1994 году. Нормальный был главный закон. Но избранный по нему «президент» уже трижды резал Конституцию по-живому, исказив ее дух и смысл.

Правда, что-то в переделанной им Конституции для людей еще осталось - право на бесплатную медицину и образование, на нормальный заработок, на настоящие выборы, на достойную жизнь. Но это все остается только на бумаге.

Если будем молчать, то он скоро даже из Конституции наши права выбросит. И будет здесь наследственная монархия. «Прынца» уже готовят.

Чтобы остановить этот маразм остается одно - воспользоваться пока прописанным в Конституции правом на свободу собраний и шествий.

В День Воли 25 марта в 12.00 на пл. Я. Коласа в Минске начнется Марш достоинства и свободы.

Власть - народу!

Жыве Беларусь!»