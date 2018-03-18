Борис Джонсон: «Ответные меры» России ударят лишь по ее гражданам 5 18.03.2018, 8:04

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Глава МИД Британии назвал бессмысленной реакцию Кремля на высылку 23 дипломатов РФ.

Зеркальный ответ России на высылку ее дипломатов из Великобритании, по мнению главы британского МИДа Бориса Джонсона, является "бессмысленным". Это решение чревато негативными последствиями лишь для соотечественников Владимира Путина, написал Джонсон в воскресенье, 18 марта, в гостевом комментарии для британской газеты The Sun, сообщает dw.com.

Текст министра иностранных дел посвящен мерам российского правительства, которые включают в себя высылку из России 23-х британских дипломатов, а также закрытие Британского совета и отзыв согласия на открытие генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

По словам Бориса Джонсона, Россия становится все более одинокой и изолированной. "Эти бесполезные меры ударят лишь по простым россиянам, поскольку отнимут у них безобидную возможность выучить английский или запросить визу", - подчеркнул британский министр иностранных дел. Он также отметил, что в отличие от Великобритании, у Путина нет "друзей" среди других стран.

23 британских дипломата за 23 российских

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в ответ на отравление российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. В ответ на это российские власти заявили о решении выслать 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве.

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.