Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» вырвали победу у одного из лидеров Единой лиги ВТБ 1 18.03.2018, 8:15

Фото: vtb-league.com

В овертайме белорусы обыграли «Локомотив-Кубань».

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в драматичном домашнем поединке вырвали победу у одного из лидеров Единой лиги ВТБ краснодарского клуба «Локомотив-Кубань», сообщает tut.by.

«Цмокi-Мiнск» — «Локомотив-Кубань» — 88:84 ОТ (15:16, 19:23, 21:12, 17:21, 16:12).

«Цмокi-Минск»: Саддлер (22), Кравиш (4+10 подборов), Черапович (9), Кудрявцев (8), Полещук (3); Белянков (9), Мещеряков (3), Салаш (4), Тростинецкий (7), Адамович (15 + 7 ассистов), Семенюк (4).

В заключительной четверти минчане вели в счете с разницей в 13 очков, и хотя позволили оппонентам сократить разрыв, но все равно лидировали незадолго до окончания основного времени. Однако не смогли воспользоваться частыми промахами соперников. Более того, два неудачных броска Девона Саддлера с отметки штрафных бросков на последних секундах едва не обернулись поражением хозяев, но после взаимных подарков игра все же перетекла в овертайм.

В дополнительной пятиминутке «драконы» поначалу захватили лидерство, однако избежать нервной концовки не удалось. Лидер гостей Дмитрий Кулагин набрал 11 очков подряд, но его результативная серия оборвалась за 20 секунд до сирены, когда при счете 84:83 в пользу минчан он не забил второй штрафной.

Подбор оказался за «драконами», а в решающие моменты рука тверже оказалась у боснийского легионера минчан Филипа Адамовича, который был хладнокровен при исполнении штрафных бросков. Он реализовал 4 из 4 штрафных, обеспечив хозяевам победу — первую в истории взаимоотношений минчан и краснодарцев.

Этот успех позволил «Цмокам» обойти в турнирной таблице пермскую «Парму», рижский ВЭФ и подняться в зону плей-офф.

А для удачно начавшего сезон Единой лиги ВТБ «Локомотива-Кубани» это уже четвертое поражение подряд.

Александр Крутиков (главный тренер «Цмокi-Мiнск»):

— Думаю, что это игру можно было закончить, в принципе, и в основное время. Конечно, надо попадать штрафные. Но мы справились, сыграли с другой энергией, чем в среду. Было именно самопожертвование, самоотдача от всех ребят. Каждый, кто выходил сегодня на площадку, набрал очки. Но суть даже не в этом, а в том, что мы сыграли единой командой. Даже когда уступали, мы верили, мы обостряли, мы защищались, — приводит слова наставника официальный сайт «драконов».