Ученые обнаружили неизвестный ранее древний народ 18.03.2018, 8:53

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Люди неизвестного происхождения населяли Африку 15 тысяч лет назад.

Ученые секвенировали древнейшую Африканскую ДНК и обнаружили свидетельства существования неизвестного народа, который населял Африку или Левант 15 тысяч лет назад, сообщает zn.ua.

В ходе исследования ученые проанализировали геномы семи древних жителей Северной Африки. Останки представителей иберо-мавританской культуры были найдены в пещере Тафоралт на севере Марокко. Они жили примерно 15–13,9 тысяч лет назад. Археологи еще в 1950-х годах нашли здесь скелеты как минимум 35 человек. Теперь палеогенетикам удалось выделить древнейшую на сегодняшний день африканскую ДНК из останков семи человек и у всех семи отсеквенировать митохондриальный геном, а в пяти случаях — и ядерный.

Представители иберо-мавританской культуры оказались генетически совсем не похожи на палеоевропейцев. Их геномы на треть соответствовали ДНК африканцев, генетически близких к современным хадза из Танзании и жителям Западной Африки, и на две трети — жителям Ближнего Востока, носителям натуфийской культуры, которая существовала приблизительно 12,5-9,5 тысяч лет назад. При этом, хотя иберо-мавританцы жили до натуфийцев, они не были их предками. Скорее всего, и те, и другие произошли от неизвестного народа, населявшего Северную Африку или Левант более 15 тысяч лет назад.

Ранее ученые секвенировали геном древнего африканца и выяснили, что в геноме жителей континента присутствует гораздо больше евразийского, чем считалось ранее. Причиной этого стала таинственная возвратная миграция из Евразии в Африку, которая произошла примерно за тысячу лет до нашей эры.