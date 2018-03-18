Историк: Молодежь смотрит на БНР, как на государство 18.03.2018, 8:59

В чем сила Белорусской Народной Республики.

Что такое Белорусская Народная Республика, и в чем ее идея? На этот вопрос отвечали известные белорусские ученые, историки, а также депутаты, которые в 1991-ом привели страну к независимости и реализовывали идеи БНР. Научную конференцию к 100-летию провозглашения первого белорусского государства провела партия КХП-БНФ, сообщает «Белсат».

Объявленная 25-го марта 1918-го года независимость Белорусской Народной Республики сыграла едва ли не определяющую роль в истории нашей страны и, вероятно, способствовала тому, что сегодня на картах мира Беларусь обозначена как отдельная, независимая держава. С этим утверждением не может поспорить даже Национальная академия наук.

«В основе БНР лежали исследования ученых Российской империи. Они нам дали карты. Они нам дали все, но ведь они не думали, что мы какую-то независимость будем создавать. Мы же не брали немецкие или польские карты, мы брали российские», – заявляет почетный председатель ТБМ Олег Трусов.

А поскольку Смоленск, Вильня и Двинск на имперских картах были обозначены как белорусские города, то БНР справедливо на них претендовала. Повлияло это и на постановление большевиков, которые 1 января 1919-го года объявили Смоленск столицей ССРБ.

Национально-культурное же возрождение вернулось в Беларусь только в начале 90-ых годов (как и в ряде других постсоветских стран). Заместитель председателя Консервативно-христианской партии – БНФ Юрась Беленький был одним из тех, кто в 91-ом проводил информационную кампанию среди депутатов Верховного Совета БССР, значительная часть которых и не представляла, что такое настоящая независимость.

«Я не представляю, если бы не было этого почвы – БНР, как бы нам удалось тогда, в 91-м году, убедить то парламентское большинство, что у нас есть серьезные основания для нашей независимости», – рассказывает Юрась Беленький.

Национальные символы, язык и ценности продержались в Беларуси до прихода Лукашенко. После 95-го начались репрессии и очередное переписывание истории. Однако сейчас государство начинает потихоньку переосмысливать значение БНР и ее влияние на независимость, наблюдается условная белорусизация.

«Ощущение праздника, ощущение, что мы достойная нация и имеем большую историю, то, что заложили отцы-основатели БНР 100 лет назад – это мы должны сейчас дальше развивать», – говорит депутат Верховного Совета 12-го созыва Сергей Антончик.

«Немало выдано документального материала, а теперь вот эти публикации в газетах, так что я считаю, что сегодня процентов пятьдесят молодежи смотрит на Белорусскую Народную Республику как на государство», – говорит доктор исторических наук Леонид Лыч.

Хотя БНР как государство не реализовалось, ее идеи, как и Беларусь, продолжают жить и поныне.