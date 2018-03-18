Замглавы ФБР уволили за два дня до выхода на пенсию 18.03.2018, 9:26

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Эндрю Маккейб

Фото: wustl.edu

Эндрю Маккейб пообещал опубликовать секретные документы о вмешательстве РФ в выборы в США.

Генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс распорядился в пятницу, 16 марта, незамедлительно уволить заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба. Это произошло за два дня до его 50-летия и выхода на пенсию, сообщает dw.com.

Об отставке замдиректора ФБР стало известно еще в конце января, но предполагалось, что ему продолжат платить жалование, пока он не уйдет на пенсию. Теперь его пенсионные выплаты оказались под вопросом. Эндрю Маккейб назвал свое увольнение частью "войны" администрации Трампа против ФБР. "На меня указали и так обошлись со мной из-за моей роли, моих действий и событий, свидетелем которых я был после увольнения Джеймса Коми (экс-глава ФБР. - Ред.)", - заявил Маккейб, проработавший в ФБР более 20 лет.

Республиканцы и президент США Дональд Трамп неоднократно критиковали Эндрю Маккейба за то, как он во время избирательной кампании 2016 года расследовал инцидент с утечкой информации, произошедшей из-за использования Хиллари Клинтон личной почты вместо служебной в бытность ее госсекретарем США. ФБР в итоге отказалась предъявлять обвинения Клинтон. Трамп высказывал также недовольство ролью замглавы ФБР в расследовании возможного вмешательства России в американские выборы.

После увольнения Маккейб заявил, что намерен обнародовать секретную информацию, компрометирующую Трампа. Речь идет о роли американского президента в возможном вмешательстве РФ в выборы в США.

Точное содержание документов, которые находятся в распоряжении Эндрю Маккейба, неизвестно. По словам источника, пожелавшего остаться инкогнито, записи могут содержать подробности разговоров между Трампом и Маккейбом. Также сообщается, что информация уже передана спецпрокурору США по России Роберту Мюллеру, который занимается расследованием того, имели ли место попытки российских властей вмешиваться в выборы США 2016 года и предполагаемыми связями штаба Трампа с РФ.

Команда Трампа хочет прекратить расследование о вмешательстве РФ в выборы

После увольнения Маккейба руководитель команды юристов Трампа Джон Дауд призвал министерство юстиции США прекратить расследование возможного вмешательства России в американские выборы. По словам Дауда, процесс был с самого начала "коррумпирован из-за политических предрассудков".