Видеофакт: На озере Байкал образовалось цунами 2 18.03.2018, 9:32

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Автор видео проводил съемку посреди ломающихся льдин.

В Иркутской области РФ на озере Байкал один из рыбаков заснял небольшое цунами, вызванное землетрясением.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube, сообщает apostrophe.ua.

На записи видно, как поверхность замерзшего озера трескается и большие глыбы льда отделяются друг от друга. При этом рыбак, шокированный происходящим, остается посреди дрейфующих льдин.

По данным Байкальской геофизической службы, 16 марта днем в Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 4-5 баллов.