закрыть
18 марта 2018, воскресенье, 10:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Видеофакт: На озере Байкал образовалось цунами

2
  • 18.03.2018, 9:32
  • 2,155

Автор видео проводил съемку посреди ломающихся льдин.

В Иркутской области РФ на озере Байкал один из рыбаков заснял небольшое цунами, вызванное землетрясением.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube, сообщает apostrophe.ua.

На записи видно, как поверхность замерзшего озера трескается и большие глыбы льда отделяются друг от друга. При этом рыбак, шокированный происходящим, остается посреди дрейфующих льдин.

По данным Байкальской геофизической службы, 16 марта днем в Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 4-5 баллов.


популярное за неделю

Мнение

Физики и юрики
Физики и юрики Ирина Халип
Я балдею, дорогая редакция…
Я балдею, дорогая редакция… Алексей Венедиктов
«Прынца» уже готовят
«Прынца» уже готовят Николай Статкевич
Без формы, знаков отличия и документов — вы бандиты
Без формы, знаков отличия и документов — вы бандиты Дмитрий Дрозд