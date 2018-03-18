Видеофакт: На озере Байкал образовалось цунами

Видеофакт: На озере Байкал образовалось цунами2
- 18.03.2018, 9:32
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Автор видео проводил съемку посреди ломающихся льдин.
В Иркутской области РФ на озере Байкал один из рыбаков заснял небольшое цунами, вызванное землетрясением.
Соответствующее видео опубликовано на YouTube, сообщает apostrophe.ua.
На записи видно, как поверхность замерзшего озера трескается и большие глыбы льда отделяются друг от друга. При этом рыбак, шокированный происходящим, остается посреди дрейфующих льдин.
По данным Байкальской геофизической службы, 16 марта днем в Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 4-5 баллов.