Как «неувязка» с посевной скажется на курсе рубля 1 18.03.2018, 9:45

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Фото: tut.by

Прогноз для валютного рынка на следующую неделю.

На следующей неделе возможно небольшое снижение (на доли процента) средневзвешенного курса доллара США на БВФБ, так же как и других курсов валют. Но в понедельник, 19 марта, курс доллара может немного подняться, пишет в статье на сайте «Белрынок» Владимир Тарасов.

Средневзвешенный курс доллара США на Белорусской валютно-фондовой бирже на уходящей неделе вырос, но не так значительно, как ожидалось (1-2%), а всего лишь на 0,2% – до 1,9624 BYN/USD 16 марта. Причиной неоправдавшегося прогноза по доллару оказалось, главным образом, неожиданное поведение белорусского рубля, который сумел значительно (на 0,6%) укрепиться по отношению к корзине валют из доллара США, евро и российского рубля. Это связано, по-видимому, с низкими расходами бюджета РБ, что, в свою очередь, может объясняться холодной погодой, которая препятствует началу масштабных сельскохозяйственных работ.

Прогнозы на следующую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

В банковской системе РБ на прошедшей неделе сохранялся некоторый избыток рублевых ресурсов, в связи с чем Нацбанк разместил свои рублевые облигации со сроком обращения, равным 7 дням, на аукционе 14 марта. Спрос составил 243,93 млн. BYN, а размещено было облигаций на 241,9 млн. BYN. Средневзвешенная ставка составила 10,3500% годовых. На предыдущем аукционе 7 марта данные параметры равнялись 296,9 млн. BYN и 10,1458%, то есть доходность облигаций при размещении на аукционе 14 марта выросла.

Менее охотно Нацбанк привлекает валюту. На аукционе 13 марта он разместил долларовые облигации со сроком обращения, равным 1 году, на 12,3 млн. USD. Средневзвешенная ставка при этом составила 3,7667% годовых. На аналогичном аукционе 27 февраля Нацбанк разместил облигаций на 100 млн. USD под 3,7323% годовых. Эти данные указывают на то, что покупатели облигаций рассчитывают на рост ставок, тогда как Нацбанк не спешит их повышать.

На прошедшей неделе Нацбанк опубликовал данные о состоянии денежной массы в РБ. Валютные депозиты населения выросли всего на 0,3 млн. USD – до 7,4 млрд. USD. В то же время, валютные депозиты предприятий сократились на 50,7 млн. USD (до 4,3 млрд. USD). Не исключено, что продажи валюты предприятиями продолжаются и в марте, так как президент РБ Александр Лукашенко на совещании 2 марта заявил, что предприятия должны обеспечить чистую продажу валюты, а не выкачивать ее из страны.

Нацбанк на прошедшей неделе сообщил также о решении оставить ставку рефинансирования без изменения на уровне 10,5%. При этом ставки по рублевым кредитам населению в феврале продолжили рост после значительного подъема в январе. Все это будет способствовать снижению спроса на кредиты, что поддержит белорусский рубль.

На следующей неделе в Беларуси ожидается довольно холодная погода, то есть масштабное финансирование посевной еще не начнется, кроме того, начнутся выплаты налогов. Поэтому БЕЛРЫНОК ожидает, что стоимость валютной корзины снизится еще примерно на 0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

Курс евро по отношению к доллару на рынке форекс на уходящей неделе резко колебался. Сначала он вырос в связи с тем, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Причиной стало несогласие по ключевым вопросам, среди которых Дональд Трамп назвал отношение к Ирану. Но 14 марта глава Европейского Центробанка Марио Драги сообщил, что ситуация на валютном рынке и протекционистская политика отдельных стран могут подорвать перспективы роста экономики и инфляции в регионе, и это замечание привело к снижению курса евро. Кроме того, темпы инфляции в еврозоне в феврале опустились до 1,1% с 1,3% в январе, и оказались ниже прогноза в 1,2%.

Новым госсекретарем США станет Майк Помпеo, бывший директор ЦРУ. Он поддерживает Дональда Трампа, в связи с чем можно ожидать, что политики США на мировом рынке станет более резкой и непредсказуемой. Торговые войны теперь вполне могут стать реальностью. Так, США уже предложили Китаю уменьшить его положительного сальдо во взаимной торговле на 100 млрд. USD.

В связи с этим эксперты обсуждают то, каким образом эти войны скажутся на курсе доллара. В целом вывод для доллара негативный. В частности, портфельный управляющий Amundi Pioneer Asset Management Пареш Упадхайя полагает, что торговая война приведет к росту курса евро против доллара до уровня 1,4 USD/EUR в течение двух лет.

На заседании ФРС 20-21 марта ожидается увеличение ставок на 25 процентных пунктов, и это решение вряд ли окажет на курс доллара значительное влияние.

В связи с перестановками в администрации президента США предсказывать динамику курса доллара вряд ли возможно. Неожиданные действия американских чиновников будут, скорее всего, оказывать давление на доллар. Но с другой стороны, ЕЦБ не устраивает крепкий евро, поэтому они будет принимать меры по его ослаблению.

Поэтому на следующей неделе будем ожидать бокового изменения курса евро, то есть около 0 по ее итогам, с возможными значительными колебаниями в течение недели.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Как и ожидалось, перед президентскими выборами, назначенными на 18 марта, западные страны усилили давление на Россию. Инициатором стала Великобритания, которая приняла санкции против России в связи с отравлением на ее территории бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это привело к некоторому ослаблению российского рубля.

Тем не менее, российскому Минфину 14 марта удалось в полном объеме разместить облигации федерального займа на 40 млрд. RUB. Однако на этот раз спрос на эти ценные бумаги обеспечили, в основном, внутренние участники. Впрочем, по данным Банка России, доля нерезидентов на рынке ОФЗ в январе 2018 года выросла до 33,9% с 33,1% на конец 2017 года, и достигла 2,27 трлн. RUB.

На выборах 18 марта, скорее всего, победит Владимир Путин. Это событие ожидается, поэтому оно не должно повлиять на курс рубля. Но можно ожидать, что Великобритания и США затем примут какие-либо новые шаги, направленные против России, что может оказать давление на рубль.

Однако на следующей неделе российская валюта получит поддержку со стороны экспортеров, которые будут продавать валюту для уплаты налогов. Основной объем выплат должен быть осуществлен до 26 марта, а уплата налога на прибыль – до 28 марта.

23 марта в Банке России будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке. Из 17 экономистов, опрошенных информационным агентством Bloomberg, двое считают, что ставка сохранится на уровне 7,5%, один ожидает снижения на 0,5% (50 процентных пунктов), а четырнадцать – снижения на 0,25% (25 процентных пунктов).

С учетом указанных факторов можно ожидать, что курс доллара США на Московской бирже стабилизируется, то есть изменение по итогам недели окажется на уровне нуля. В целом финансисты демонстрируют хорошую устойчивость по отношению к негативным политическим событиям, а санкции, по большей части, идут России только на пользу.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

В связи со сделанными прогнозами можно ожидать, что на следующей неделе белорусский рубль снова сможет оказаться самой сильной валютой, и курсы доллара, евро и российского рубля немного (на доли процента) снизятся.

Прогноз на понедельник, 19 марта

На торгах Московской биржи во второй половине пятницы, 16 марта, курс доллара США вырос примерно на 0,2%, закрывшись на уровне 57,6675 RUB/USD.

На рынке форекс курс евро по отношению к доллару США во второй половине торгового дня 16 марта снизился на 0,3% — до 1,2289 USD/EUR. К этому привела публикация хороших данных о состоянии экономики США. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета в марте вырос до максимального значения за последние 14 лет и составил 102 пункта. Эксперты считают, что к этому привела налоговая реформа, подогревшая оптимизм американцев. Кроме того, промышленное производство в стране в феврале выросло на 1,1% по сравнению с январем, что является максимальным ростом с октября 2017 года. Прогнозировалось увеличение на 0,4%.

Таким образом, на открытии торгов на БВФБ в понедельник, 19 марта, можно ожидать небольшого роста курса доллара.