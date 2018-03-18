Беларусь заняла 8-е место в медальном зачете Паралимпиады 18.03.2018, 10:17

В заключительный день белорусские паралимпийцы принимали участие в двух видах программы.

Беларусь заняла 8-е место в медальном зачете Паралимийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане, соревновательная программа которых завершилась сегодня, 18 марта.

В заключительный день белорусские паралимпийцы принимали участие в двух видах программы, пишет tut.by.

В смешанной лыжной эстафете 4×2,5 км белорусская команда (Евгений Лукьяненко, Светлана Сахоненко, Валентина Шиц, Василий Шаптебой) с результатом 25 минут 51,2 секунды заняла 5-е место, пропустив вперед сборные Украины (24.31,9), Канады (25.21,9), Германии (25.25,3) и Японии (25.48,0).

В открытой лыжной эстафете 4×2,5 км команда Беларуси (Юрий Голуб — выступал на двух этапах; Никита Ладесов; Лидия Графеева) с результатом 24 минуты 10,3 секунды заняла 4-е место вслед за Францией (22.46,6), Норвегией (23.09,1) и Канадой (23.52,4).

Всего белорусские паралимпийы завоевали на Играх в Пхенчхане 12 наград (4 золота, 4 серебра, 4 бронзы) и расположились на 8-й строке медального зачета. Впереди США (13, 15, 8), выступавшая под нейтральным флагом Россия (8, 10, 6), Канада (8, 4, 16), Франция (7, 8, 5), Германия (7, 8, 4), Украина (7, 7, 8), Словакия (6, 4, 1).

Медали среди белорусских паралимпийцев завоевывали 4 спортсмена.

У Светланы Сахоненко 4 награды в состязаниях среди спортсменок с нарушениями зрения — 3 золотые (в лыжном спринте на 1,5 км классическим стилем, в лыжной гонке на 15 км свободным стилем, в лыжной гонке на 7,5 км классическим стилем) и 1 бронзовая (биатлонный спринт на 6 км). Завоевывать награды Светлане помогал ведущий Роман Ященко.

Светлана Сахоненко и ее «гайд» Роман Ященко

Фото: «Спортивная панорама»

Юрий Голуб завоевал 4 медали в соревнованиях среди спортсменов с нарушениями зрения — 1 золото (в биатлонной гонке на 12,5 км), 2 серебра (в биатлонном спринте на 7,5 км и в лыжной гонке на 20 км), 1 бронза (лыжная гонка на 10 км классическим стилем). На трассе Юрию помогал ведущий Дмитрий Будилович.

Юрий Голуб (на фото справа) со своим лидером Дмитрием Будиловичем

Фото: Алексей Ковалев, «Спортивная панорама»

Капитан белорусских паралимпийцев в Пхенчхане Дмитрий Лобан завоевал 2 медали в соревнованиях с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В его активе 2 серебра (в биатлонном спринте на 7,5 км и в лыжном спринте на 1,1 км).

Капитан белорусских паралимпийцев Дмитрий Лобан

Фото: Алексей Ковалев, «Спортивная панорама»

Лидия Графеева выиграла 2 награды в состязаниях среди спортсменок с нарушениями опорно двигательного аппарата, на ее счету 2 бронзы (в биатлонном спринте на 6 км и в биатлонной гонке на 12,5 км).

Двукратная бронзовая медалистка Пхенчхана Лидия Графеева

Фото: Алексей Ковалев, «Спортивная панорама»

На прошлой Паралимпиаде в Сочи-2014 белорусские паралимпийцы завоевали 3 бронзовые награды.