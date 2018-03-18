Названы семь автомобилей, которые точно не догонит ГАИ 5 18.03.2018, 10:57

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И это вовсе не гоночные модели.

Болиды «Формулы-1» предназначены для того, чтобы покорять скорость. В 2016 году Williams FW38 установил рекорд скорости F-1 – 379 км/ч. Однако, некоторые суперкары, ездящие по дорогам общего пользования, быстрей болидов «Формулы», пишет autonews.ua.

Koenigsegg Agera RS – 447 км/ч

Koenigsegg Agera RS сейчас официально считается самым быстрым автомобилем в мире. Его максимальная скорость достигает 447 км/ч, а до 400 км/ч он разгоняется всего за 36,5 секунд.

Hennessy Venom GT – 435 км/ч

Когда-то Hennessy Venom GT принадлежал рекорд скорости. Его максимальная скорость достигает 435 км/ч. Болидам «Формулы»-1 приходится мечтать о такой скорости.

Bugatti Veyron Super Sport – 431 км/ч

Veyron Super Sport – это самый быстрый автомобиль в линейке Bugatti на данный момент. В 2010 году этот суперкар в целях безопасности получил ограничитель скорости. Тем не менее, его максимальная скорость 431 км/ч.

Bugatti Chiron – 420 км/ч

Благодаря чему Bugatti Chiron может разогнаться до 420 км/ч? Благодаря дизайну, современным технологиям, материалам и двигателю с мощностью 1 479 л.с.

SSC Ultimate Aero – 412 км/ч

The SSC Ultimate Aero в 2007 году стал самым быстрым автомобилем в мире, побив рекорд Bugatti Veyron. Этот американский суперкар получил 6,4 л двигатель V8 мощностью 1 183 л.с.

Bugatti Veyron – 402 км/ч

Инженеры и дизайнеры Volkswagen Group очень хорошо постарались, создавая Bugatti Veyron. Они смогли сделать суперкар, чья максимальная скорость превышает 400 км/ч. Он оснащается двигателем W16 мощностью 987 л.с. В 2005 году он показал максимальную скорость почти 410 км/ч.

McLaren F1 – 386 км/ч

McLaren F1 очень похож на своих гоночных «братьев». Под его капотом находится двигатель V12, взятый у BMW. Его мощность составляет 627 л.с. Максимальная скорость — 386 км/ч.