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В Петербурге пришли голосовать «мертвые» избиратели

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  • 18.03.2018, 12:59
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Фото: depositphotos.com

Выборы в обеих столицах РФ проходят с многочисленными нарушениями.

Наблюдатели от российской партии «Яблоко» сообщили о том, что в Санкт-Петербурге комиссия разрешает голосовать избирателям, которые не были прикреплены к участку и не отмечены в списках избирателей. Некоторых находили в реестрах как дважды подавших заявление о смене участка, пишет «Новая газета».

Из Москвы приходят сообщения о том, что избиратели приходят с отрывными талонами, однако в списке голосующих по месту нахождения их нет. Участковая комиссия №1521 в Люберцах предлагает избирателям написать заявление о включении в список и выдает им бюллетени, хотя «открепиться» по закону уже поздно.

В Петербурге пришли голосовать «мертвые» избиратели. Активистка Варвара Михайлова, наблюдающая за голосованием, пишет, что избирательницу исключили из списка в связи со смертью. Она написала жалобу, чтобы разобраться с нарушением.


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