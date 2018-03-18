Слонимская пенсионерка: «Не дай Бог такой жизни!» 12 18.03.2018, 13:44

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Фото: gs.by

Вся правда о «социальном государстве» - в одном интервью.

Елизавете Андрейчук 84 года, она живет в деревне Мизгири Слонимского района. Корреспондент «Газеты Слонимской» побеседовал с этой пожилой сельчанкой о том, как ей живется в современной деревне:

— Тяжело жить. У меня нога сломана, еле хожу. Муж лежачий, слепой, ухаживаю за ним. Детей у нас нет. Недавно умер брат, сейчас братиха лежит, неходячая. У ее дочки проблемы с сердцем, нужна операция, она просит нас присмотреть за мамой, пока ей сделают операцию.

— За Вами кто-нибудь ухаживает?

— К нам приходит только социальный работник. Старикам в деревне очень тяжело жить, мы здесь никому не нужны. Руководство в сельском совете есть, но оно нами абсолютно не интересуется. Чтобы хоть кто-нибудь из них приехал да поинтересовался нашими проблемами, нашей жизнью — никому нет дела!

Когда муж лежал в больнице, то и я лежала вместе с ним в одной палате, ведь за ним нужен постоянных уход. Я молила Бога, чтобы хоть встать с кровати и приготовить пищу нам с мужем. Сейчас молю, чтобы скорее умереть.

Не дай Бог такой жизни! Ночами плачу. Раньше, когда работали, мы были нужны государству, а теперь, как слегли, мы никому не нужны стали, — подытожила свой рассказ старая женщина.