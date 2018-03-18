Слонимская пенсионерка: «Не дай Бог такой жизни!»12
- 18.03.2018, 13:44
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Вся правда о «социальном государстве» - в одном интервью.
Елизавете Андрейчук 84 года, она живет в деревне Мизгири Слонимского района. Корреспондент «Газеты Слонимской» побеседовал с этой пожилой сельчанкой о том, как ей живется в современной деревне:
— Тяжело жить. У меня нога сломана, еле хожу. Муж лежачий, слепой, ухаживаю за ним. Детей у нас нет. Недавно умер брат, сейчас братиха лежит, неходячая. У ее дочки проблемы с сердцем, нужна операция, она просит нас присмотреть за мамой, пока ей сделают операцию.
— За Вами кто-нибудь ухаживает?
— К нам приходит только социальный работник. Старикам в деревне очень тяжело жить, мы здесь никому не нужны. Руководство в сельском совете есть, но оно нами абсолютно не интересуется. Чтобы хоть кто-нибудь из них приехал да поинтересовался нашими проблемами, нашей жизнью — никому нет дела!
Когда муж лежал в больнице, то и я лежала вместе с ним в одной палате, ведь за ним нужен постоянных уход. Я молила Бога, чтобы хоть встать с кровати и приготовить пищу нам с мужем. Сейчас молю, чтобы скорее умереть.
Не дай Бог такой жизни! Ночами плачу. Раньше, когда работали, мы были нужны государству, а теперь, как слегли, мы никому не нужны стали, — подытожила свой рассказ старая женщина.