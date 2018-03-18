Глава канцелярии президента Польши: Европа будет сильной, если будет единой 18.03.2018, 13:55

Варшава и Берлин единогласны по вопросу будущего ЕС.

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом подтвердили, что Варшава и Берлин могут быть единогласны по вопросу будущего Европы, сообщает «Радио Польша».

Кшиштоф Щерский добавил, что оба государства хотят видеть европейское сообщество сильным и сплоченным:

«Вместе с Берлином мы можем дать общий сильный сигнал, что мы не хотим Европы «двух скоростей», мы не хотим разделов и исключений отдельных стран или регионов. Европа будет сильной, если будет единой».

Визит в Варшаву был для нового главы германской дипломатии Хайко Мааса вторым зарубежным после Парижа. Главными темами переговоров с польским президентом, премьером и главой МИД Польши стали двусторонние отношения и будущее Евросоюза. 19 марта с визитом в Варшаву прибудет канцлер Ангела Меркель.