«Выборы» в Севастополе срываются: автомобиль с медалями за голосование застрял на переправе 2 18.03.2018, 14:22

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Без медалей люди отказываются идти на участки.

В Севастополь не могут доставить партию медалей «С Россией навсегда», которые предполагалось раздавать горожанам на выборах президента РФ. Об этом сообщил экс-председатель городского избиркома Валерий Медведев, сообщает «Новая газета».

«Вынужден сообщить, что машина, доставляющая в Севастополь памятные знаки, в настоящее время задерживается на Керченской переправе. Из-за шторма она работает по фактической погоде, и сейчас в первую очередь пропускают автобусы и легковой транспорт. По прогнозам, грузовик прибудет в Севастополь ближе к ночи», — заявил он.

Медведев призвал горожан не переживать из-за отсутствия медалей, заявив, что комиссии продолжат выдавать привязанные к ним удостоверения. Сами медали по предъявлении удостоверений будут выдаваться во всех ТИК города с 20 марта.

Отметим, что севастопольские СМИ уже фиксируют отказы от голосования из-за нехватки медалей.

Медали «С Россией навсегда» раздаются пришедшим на выборы севастопольцам по инициативе городского общественника Ивана Ермакова. По его замыслу, медали отсылают горожан к незаконному «референдуму» 2014 года.