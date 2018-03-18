Активист Демьян Лепесевич: Приду к воротам завода с вилами 1 18.03.2018, 14:29

1,100

Демьян Лепесевич

Люди Лукашенко устроили спектакль вокруг аккумуляторного завода в Бресте.

В Брестском облисполкоме состоялась встреча людей, выступающих за приостановку строительства аккумуляторного завода, с комиссией администрации Лукашенко, сообщает «Брестский курьер».

Наличие СМИ на мероприятии сложно назвать радующей подвижкой властей, но СМИ (телевидение, газеты) присутствовали и гражданам не запретили вести прямую трансляцию. В последнее время, очевидно, люди доверяют любительским стримам граждан больше, чем «причесанным» профессиональным продуктам телевидения.

Стоит отметить, что данное мероприятие предположительно является ответной реакцией власти на непрекращающиеся действия противников строительства и отправленные в администрацию Лукашенко 37000 подписей.

Встречи подобного формата, которые принято называть «круглый стол», обрели регулярный характер, причем настолько регулярный и «результативный», что хочется назвать их встречами «замкнутого круга». Чиновники филигранно «демонстрируют» незаурядную изворотливость в ответах на, казалось бы, простые и прямые вопросы, что приводит к неминуемому накоплению негодования в обществе.

Позиции сторон можно описать небольшим количеством слов.

Жители города и окрестных деревень выступают против строительства аккумуляторного производства в Бресте по личному убеждению в неизбежных, опасных для здоровья выбросах свинцовой пыли. Позиция людей основана на очевидных нарушениях при строительстве производства, несогласии с буквой закона, на которую опираются чиновники, разрешившие строительство, и уже имеющиеся факты причинения вреда экологии результатами работы инвестора.

Позиция чиновников, очевидно, основывается на нормах действующего законодательства и обязательствах перед инвестором, тем не менее, имеет неустойчивость, которая выражается в изящном уходе от прямых ответов людей, перекладывании ответственности друг на друга и «пожимании» плечами.

В качестве аргументов журналисты опубликовали отдельные вопросы и ответы, прозвучавшие на встрече.

Активист Демьян Лепесевич:

— Кто конкретно (ФИО специалиста) ответственен за предварительное изучение (прочтение) и размещение на сайте райисполкома ОВОСа для общественного обсуждения?

Чиновники:

— Имя такого человека назвать не можем, но этот вопрос курировал заместитель председателя Брестского райисполкома по строительству Коршенков Николай Александрович. Но задать вопросы по ОВОС ему не корректно, так как детальное изучение ОВОСа не входит в его компетенцию. Ответственность несет фирма, разрабатывавшая этот ОВОС.

Демьян Лепесевич:

— Значит, в проекте ОВОСа напишут про марсиан, и чиновник, выставляющий документ, не ознакомившись, безответственно его выставит на сайт, не неся за то ответственности?

Изворотливость и «невинность» чиновников поражает. Задан прямой вопрос, но ответственного за выкладку и предварительное изучение проекта ОВОСа нет, просто нет. По крайней мере, его имя озвучено не было.

Вот как отвертелись чиновники:

«Давайте не будем демонстрировать свои знания по марсианам, но в ходе работы комиссии было установлено, что данный вопрос по наличию или допущению ошибки находится на рассмотрении в суде, поэтому считаем, что данный вопрос можно опустить по причине его незначимости».

Это капец, приехали! Чиновники без суда не могут определить наличие очевидной для людей ошибки и считают данный факт не влияющим на реализацию проекта!

Демьян Лепесевич:

— Должен ли проект ОВОСа разрабатываться в соответствии с ТКП, ТНПА (нормативные документы), то есть иметь определенную структуру или «сюжет»?

Чиновники:

— ТКП имеет рекомендательный (добровольный к исполнению) характер, поэтому считаем разумным уйти от лингвистической популистики и перейти к обсуждению вопроса о воздействии на окружающую среду.

Демьян Лепесевич:

— Значит, любая организация может изготовить ОВОС на свой вкус, не придерживаясь каких-либо документов ввиду их необязательности к применению?

Чиновники:

— Нет. Основным документом, регулирующим создание проектов, являются постановление правительства и Технический кодекс, если есть необходимость.

И снова чиновники демонстрирует искусство разговорного жанра. ТКП, ТНПА, ссылки, постановления и прочие термины, законы только запутывают простого человека и уводят от здравого смысла. Создаётся ощущение, что закон, как заклинание, «придумывается» магами или колдунами для непонятных обществу ритуалов и понять его могут только специально обученные жрецы.

Демьян Лепесевич:

— ТКП требует наличие в ОВОСе альтернативного варианта размещения предприятия. В данном ОВОСе такие альтернативные варианты предусмотрены?

Чиновники:

— Заказчику было предложено два варианта, но Заказчик выбрал именно этот вариант (СЭЗ «Брест»).

Демьян Лепесевич:

— Прошу обратить внимание комиссии, что выбор площадки под строительство определялся не расчетами и ОВОСом, как должно быть, а волей (желанием) Заказчика.

Комиссия:

— Мы принимаем эту информацию к сведению, но хотелось бы сказать, что одним из основных принципов по обеспечению экологической безопасности при строительстве является сочетание экологических, экономических и социальных критериев планируемой деятельности. Поэтому в компетенцию проектирующей организации и разработчиков ОВОСа входит оценка площадок, но окончательное решение принимается Заказчиком.

Если внимательно проследить ответы чиновников, то можно увидеть интересную закономерность. Если на «горячий» вопрос Лепесевича не находится ответа, то удивительным образом чиновники переводят стрелку на «пусть решит суд» или Заказчика, но ОНИ ни в чем не виноваты и их ошибки нет.

Такой формат общения «по замкнутому кругу» стал нормой на каждой встрече активистов и чиновников по вопросу строительства аккумуляторного завода. Понимая невозможность «достучаться» и донести свою позицию чиновникам, люди выходят «кормить голубей».

Чиновники вместо желания разобраться, «услышать», то есть удовлетворить запросы и вопросы немалой части брестчан, не слышат и не желают слышать, то есть, лоббируют интересы одного гражданина (инвестора) в противовес 37 тысячам.

Вильям Шекспир сказал: «Вся наша жизнь — игра, а люди в ней актеры». К сожалению, очевидно, в данном случае простые люди не занимаются лицедейством, а по-настоящему проживают свои роли «несогласных» с размещением завода аккумуляторов в Бресте.

На встрече в райисполкоме Демьян Лепесевич сказал: «Я приду к воротам завода с вилами!».

Неужели нашим властям нужен такой ход развития событий?