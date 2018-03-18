На Майдане в Киеве сожгли чучело Путина 1 18.03.2018, 14:40

В столице Украины проходит акция против проведения выборов президента РФ в оккупированном Крыму.

В митинге участвуют около 50 человек, сообщила "Украинская правда".

Они держат плакаты "Путин = Гитлер", "Хутин пуй – в Бурятию дуй", "Выборам агрессора в Украине не быть", "Рашка, оставь выборы себе, верни Крым нам" и "Крым – это Украина". Активисты принесли чучело в костюме с фотографией лица президента РФ Владимира Путина и скандировали: "Путин, вон из Крыма!" Позже это чучело митингующие сожгли.