Белорус Илья Ивашко выиграл теннисный турнир в Китае 18.03.2018, 14:46

Илья Ивашко

В финальном матче наш спортсмен обыграл хозяина кортов китайца Цзэ Чжана.

Белорусский теннисист Илья Ивашко (№ 148 рейтинга ATP) выиграл турнир категории «Челленджер» Pingshan Open 2018 в китайском городе Шэньчжэнь с призовым фондом 75 000 долларов, сообщает tut.by.

В финальном матче Илья Ивашко, посеянный на турнире под 7-м номером, за 1 час 15 минут обыграл хозяина кортов 27-летнего китайца Цзэ Чжана (№ 305 ATP) — 6:4, 6:2.

Илья Ивашко исполнил 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов.

Как отмечает пресс-служба БТФ, для 24-летнего Ильи Ивашко титул в Шэньчжэне стал вторым на соревнованиях подобного ранга.

Путь Ильи Ивашко на пути к победе в турнире в Шэньчжэне:

1-й раунд: Илья Ивашко — Стефано Наполитано (№ 180 ATP, Италия) — 6:3, 6:4.

2-й раунд: Илья Ивашко — Матс Мораинг (№ 163 ATP, Германия) — отказ соперника при счете 5:0.

Четвертьфинал: Илья Ивашко — Сальваторе Карузо (№ 185 ATP, Италия) — 6:3, 6:3.

Полуфинал: Илья Ивашко — Тацума Ито (№ 176 ATP, Япония) — 6:3, 6:2.

Финал: Илья Ивашко — Цзэ Чжан (№ 305 ATP, Китай) — 6:4, 6:2.