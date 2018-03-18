«А молодые надо мной смеются: мы за техосмотр не платим!» 18.03.2018, 14:59

Когда произойдут изменения в уплате дорожного сбора для автомобилистов?

Водители интересуются, когда уже в Беларуси введут анонсированные ранее изменения в системе уплаты дорожного сбора.

«Я 60 лет за рулем. Но сейчас езжу нечасто: на рынок, в поликлинику. Зимой машину вообще не брал. Но плачу эту пошлину исправно. Нас так воспитывали: есть закон — выполняй. А молодые ребята надо мной смеются: а мы не платим!» — рассказал «Брестской газете» по телефону читатель и попросил «освежить эту тему в газете».

В областном филиале УП «Белтехосмотр» журналистам сообщили, что пока новостей нет и ожидать изменений в системе уплаты госпошлины за допуск к участию в дорожном движении в этом году не стоит. О том, что они возможны не раньше 2019 года, когда Беларусь пройдет очередной пик выплат по внешнему долгу, в ноябре говорил и заместитель министра финансов Владислав Татаринович во время прямой линии. «Соглашусь, что сейчас механизм уплаты госпошлины несовершенен: мы получаем такие вопросы и на прямых линиях, в запросах, и депутаты неоднократно поднимают этот вопрос. Поэтому сейчас все причастные ведомства по поручению правительства рассматривают и предлагают, как механизм уплаты госпошлины можно изменить», — сказал тогда замминистра.

А в декабре председатель постоянной комиссии «палаты представителей» по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил, что в республике подготовили проект указа по изменению системы транспортного налога. Одна из прорабатываемых версий — помесячная уплата транспортного сбора. При внесении его за год и более предлагается ввести «скидку». Что касается контроля за уплатой транспортного сбора, то для этого хотят задействовать систему фотофиксации. Порядок ее применения будет определен указом в случае его принятия.

Напомним, эта пошлина была введена с 1 января 2014 года по инициативе депутатов «палаты представителей». А в прошлом году из уст «депутатов» часто звучала критика в адрес дорожного сбора. Так, в июне, когда правительство отчитывалось перед «парламентом» о проделанной работе, дорожная тема вызвала горячее обсуждение.

Заместитель министра финансов Дмитрий Кийко ответил, что переносить действующую отметку о техосмотре новому владельцу бесплатно Минфин пока не готов.

Однако к концу года этот вопрос решил cовет министров. С 1 января 2018 года при смене владельца машины техосмотр, если он действителен, заново проходить не нужно.

Что касается госпошлины, то сейчас ее размер зависит от вида автомобиля, его владельца (физическое лицо, ИП или организация), а также допустимой максимальной массы транспортного средства и составляет от 2 до 25 базовых величин (одна базовая — 24,5 рубля). Например, пошлина за машину от двух до трех тонн для физлица составит 8 базовых, или 196 рублей в год.

В связи с этим все больше автомобилистов ездят без действительной наклейки на лобовом стекле. По информации «Белтехосмотра», в 2013 году, когда дорожного сбора еще не было, техосмотр проходили порядка 60% всех автомобилей, зарегистрированных в Беларуси. По итогам прошлого года их количество уменьшилось до 40%.