В Киеве проходят акции против российских «выборов» в Крыму 2 18.03.2018, 15:49

Фото: krymr.com

На одной из акций активисты раздавали листовки с надписью: «Мне болит Крым».

На Майдане Незалежности в Киеве 18 марта проходят две акции против выборов президента России, организованные на территории аннексированного Крыма, сообщает "Настоящее Время".

На одной из акций активисты раздавали листовки с надписью на разных языках: "Мне болит Крым".

"Мы против того, чтобы российские выборы проходили в Крыму. Несколько общественных организаций объединились, чтобы выйти на эту акцию", – сказала активиста общественной организации "Украинская академия лидерства" Кристина Яремчик.

Фото: krymr.com

Вторая акция проходит у монумента Независимости. Там активисты вышли с плакатами: "Крым – это Украина", "Выборам агрессора в Украине не быть", "Нет аннексированным выборам!".

Кроме того, в центре Киева открылась инсталляция "Зеркало истории", посвященной преступлениям российских властей против крымских татар и других крымчан в XX-XXI столетиях.

Фото: facebook.com

В январе глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывал крымчан бойкотировать выборы президента России.

Утром 18 марта в Киеве также были перекрыты подступы к посольству России в Украине.