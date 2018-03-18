Учителя уволили, чтобы не давал детям «слишком большую надежду на будущее» 4 18.03.2018, 16:05

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Почему учителя боятся быть креативными и самостоятельными?

Общий уровень школьного образования в Беларуси неуклонно падает. Среди основных причин эксперты выделяют несоответствие учебных программ требованиям времени и низкое качество преподавания. Как учителям сделать работу над ошибками - в материале сайта «Завтра твоей страны».

Инициативность наказуема

Педагоги часто сталкиваются с административными барьерами, пытаясь привнести в образовательный процесс что-то новое. Вот почему многие из них не решаются изменить программу или дополнить ее актуальной информацией, показало исследование «Учат в школе» Исследовательского центра ИПМ.

− Учителя боятся, что их лишат премии. А это, особенно на селе, большая часть их дохода, − отмечает автор исследования, социолог Дарья Урбан.

Она приводит в пример печальную историю одного учителя литературы, который работал в сельской школе. Он часто включал в программу необязательные произведения, стимулировал учеников глубоко разбираться в теме. Он приглашал в школу музыкантов, актеров. В итоге с инициативным учителем не продлили контракт, пояснив, что он дает детям «слишком большую надежду на будущее».

Лишь малая часть инициативных учителей готова преодолевать существующие барьеры.

Учительница математики Марина подчеркивает: педагог может минимизировать недостатки школьного образования, улучшить его. Но только в том случае, если ему дают больше свободы и не ставят преград.

Другой участник исследования — учитель истории, считает, что школьники не любят и плохо знают историю, поскольку их заставляют запоминать много «голой» информации, без привязки к жизни. Он учит своих учеников строить причинно-следственные связи, думать о том, какие исторические события привели к тем или иным последствиям.

Учителя городских и сельских школ, лицеев, гимназий, принявшие участие в исследовании, в один голос отмечают: важно, чтобы изменилось отношение к их работе.

Теория без практики мертва

Еще одна злободневная проблема, которую назвали участники опроса — школьные программы и учебные материалы. Если учителю не удается их адаптировать к современности и актуализировать, чаще всего его предмет будет успешно забыт.

− В усвоении школьного материала работает правило: полюбишь педагога, полюбишь и предмет, − поясняет учительница математики Марина. − Для этого самому учителю важно искренне интересоваться своим предметом.

Такой педагог будет объяснять не только, как решить задачу, но и для чего. Практико-ориентированные задания понимаются и запоминаются лучше.

− Например, в школе изучают синусы и косинусы. Дети, естественно, спрашивают: зачем это нужно? Тогда я им говорю, что такие знания могут пригодиться в строительстве, − объясняет учительница.

Педагоги признаются: информационное поле меняется так быстро, что материал, который они дают сегодня, в следующем году может быть неактуален. Вот почему программы по предметам лучше делать гибкими, чтобы их можно было корректировать.

− Задача в том, чтобы дать учителям возможность искать новые подходы. За этим последует возможность учить школьников не зазубривать весь материал, а умело им пользоваться, − комментирует Дарья Урбан.

− Думаю, большинству предметников не хватает учебно-методического комплекса с базовым материалом. Это даст возможность учителю не терять времени на перелопачивание горы книг, а иметь методичку, план урока и учебник, сборники заданий, презентации. Тогда учитель сможет строить уроки креативно и интересно, − считает учительница Марина.

По мнению экспертов, вместо лишней бумажной работы, которой загружены учителя, следовал бы укоренить живой обмен опытом, чтобы коллеги собирались вместе и делились новой информацией и практиками.

Внеурочная работа

Учителя признаются, что из-за большого количества учеников в классах не удается всем уделить должное внимание. По их словам, даже 25 высокомотивированным ученикам дать все, что нужно, за один урок не получается. Каждому ученику в таком классе учитель может уделить не больше 1-2 минут.

− Поэтому для каждого класса у меня есть дополнительный бесплатный час в неделю, чтобы помочь ученикам разобраться с тем материалом, который они не усвоили, − рассказывает Марина.

Учителя городских и сельских школ, лицеев, гимназий, принявшие участие в исследовании, отмечают: важно, чтобы изменилось отношение к их работе. Педагоги не хотят тратить рабочее время в ущерб основной деятельности. По их мнению, следует искоренить практику обязательного посещения школьниками и учителями мероприятий, не связанных с учебой, которые, к тому же, часто проходят вместо уроков.

− Пытаясь провести реформы «сверху», систему поменяли настолько, что образование стало хуже некуда. Я часто беру учебники, по которым училась сама, и учу по ним детей, − подводит итог учительница математики Марина.