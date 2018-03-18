МИД Британии: Россия тайно разрабатывала и хранила газ «Новичок» 18.03.2018, 16:12

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Применение газа является нарушением Конвенции о химическом оружии.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение последнего десятилетия Россия тайно работала над созданием смертоносного нервно-паралитического вещества Новичок.

"У нас есть доказательства того, что Россия на протяжении последних 10 лет не только вела разработки вещества нервно-паралитического действия с целью совершения убийств, но также создавала и накапливала Новичок", - сказал он в интервью BBC, передает "Новое время".

Борис Джонсон добавил, что в понедельник, 19 марта, в Великобританию приедут эксперты из Организации по запрещению химического оружия для анализа вещества, с помощью которого отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.

Применение газа Новичок является нарушением Конвенции о химическом оружии, добавили в британском МИД.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочерью до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.