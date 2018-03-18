Минский волонтер: Мне нравится делать людям добро 18.03.2018, 16:25

Фото: nv-online.info

Как работает социальная мастерская в столице.

Социальные мастерские – не белорусское ноу-хау. Подобный опыт пришел к нам из-за рубежа. За реализацию проекта в нашей стране взялась группа волонтеров во главе со Светланой Гатальской, пишет «Народная Воля».

— Первое Repair Cafe состоялось в Голландии, — рассказывает Светлана. – Было это почти десять лет назад. А то, как это работает, я впервые своими глазами увидела в Риге, где была посетительницей такой вот социальной мастерской. Тогда мне нужно было отремонтировать ноутбук. Компьютер мне в итоге починили, но это детали. Мне понравилась сама идея подобной социальной мастерской, я загорелась идеей провести похожее мероприятие у нас в Беларуси. И вот, на площадях культурного центра «Корпус» оно проходит уже во второй раз.

Первое «Repair cafeé» состоялось в январе. Тогда нашим мастерам-волонтерам удалось отремонтировать более ста разных вещей – от велосипедов до часов и утюгов. Смысл социальной мастерской прост: достаточно уметь что-либо хорошо делать руками – шить, вязать, паять, ремонтировать электротехнику, телефоны, фотоаппараты. Наши мастера – волонтеры в чистом виде. За свою работу они не получают ничего – разве что кусочек горячего пирога и кружку вкусного чая. Хотя в этот раз, в отличие от дебютного, мы поставили на столах наших специалистов баночки с надписями – «Спасибо мастеру». Если есть желание – человека можно отблагодарить.

— Что сделать, чтобы принять участие в социальной мастерской в качестве мастера?

Фото: nv-online.info

— Уж точно вам не нужен диплом электрика или мастера по починке фотоаппаратов.

Главное, чтобы вы хотели и умели делать что-то, чтобы помочь конкретному человеку в его проблеме. И имели хоть какой-то навык в починке. Как мы отбираем мастеров? Наш проект активно продвигается в социальных сетях – в наших группах есть специальные форма-анкета, заполнив которую вы может принять участие в нашей социальной мастерской. Сегодня, например, у нас работают три мастера. Ожидаем ли наплыва людей? В прошлый раз к нам пришло порядка ста пятидесяти посетителей – как будет в этот раз, спрогнозировать сложно.

Небольшая проблема заключается в том, что о нас еще толком никто не знает – да и люди наши, сами знаете, не верят, что в наше время кто-то может делать добро абсолютно безвозмездно. Хотя это так, и мы стараемся это доказать, рассчитывая, что с каждым разом и мастеров и посетителей социальной мастерской будет становиться все больше.

«Мне нравится делать людям добро…»

Для чистоты эксперимента мы наведались в социальную мастерскую не с пустыми руками. С собой у нас была красивая нерабочая керамическая лампа. Без лампочки и скорее всего с дефектом в проводах. Из трех мастеров, в момент нашего появления в Repair Cafe свободен был только один – Михаил. Он-то и был нам нужен больше остальных – на его рабочем столе красовалась надпись: «Электроника и непрограммируемая механика». Отставив в сторону, принесённую кем-то ранее кофеварку, Михаил спросил.

— Что у вас, лампа красивая? Сейчас будем разбираться…

И пока мастер разбирался с нашим нерабочим изделием, у нас вышло небольшое блиц-интервью с ним. Оказалось, что Михаил, завсегдатай подобных мероприятий: у него стопроцентная посещаемость – два из двух раз.

Фото: nv-online.info

— Почему я пришел сюда в свой выходной день? Мне нравится делать людям добро. Кажется, что его сейчас осталось так мало… А эта мастерская – своеобразная территория добра.

Никакого специально-технического образования у меня нет – окончил девять классов и поставил точку в собственном образовании. А с техникой дружу, сколько себя помню. Нравится мне ковыряться в ней, разбирать-собирать, чинить вроде получается. Сейчас на лампе вашей и проверим…

Стол Михаила, как и положено в «ремонтных случаях», усыпан разными болтиками-винтиками. Под рукой у мастера нужные инструменты.

— Знаете, что в вашем случае главное? – спрашивает у меня Михаил.

Фото: nv-online.info

Знал бы, может и сам бы лампу починил, подумал я. Но мастер успокоил. Оказывается, в случае с нашей лампой, главным было понять, где в ней кончается электричество…

И пока мастер пытался это понять, не спросить про его первый опыт участия в социальной мастерской было бы грешно.

— В прошлый раз народу было побольше, — признается собеседник. – Причем, люди приходили разные – и стар и млад. Молодые узнали о мероприятии из интернета, а люди постарше вычитали объявление о социальной мастерской в одной из рекламных газет. Что приносили? Да всяко-разно несли: утюги, старые кассетные магнитофоны, виниловые… проигрыватели, но больше всего мне в душу запали часы. Китайские, с перекидным календарем механическим. Собранные заботливыми руками наших китайских братьев, они ни в какую не работали. Разобрал, посмотрел, а там детали внутри… Как бы вам поточнее сказать: не детали даже, а так – детальки… Маленькие и много. Ковырялся, разбирался, но сделал…

Фото: nv-online.info

Ковырялся и разбирался Михаил и с нашей лампой. Раз семь-восемь был собран-разобран выключатель электроприбора. Электричество, видимо, кончалось не там, поэтому с нескрываемым энтузиазмом Михаил продолжил искать поломку. Попутно консультируя даму в вопросе, что нужней для фотоаппарата – пленка или работающие батарейки.

Консультация проходила спокойно, хоть и долго, часа полтора. За это время мастеру удалось определить причину поломки в нашей лампе: проблема была «в вилке», ее придется заменить на новую.

Кстати, следующее «Repair cafeé» запланировано на 12 мая.