Наблюдатели назвали самое крупное нарушение на выборах в Москве 2 18.03.2018, 17:10

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ФОто: Комсомольская правда

На двух участках в Москве зафиксирован вброс бюллетеней.

Общественный штаб Москвы по наблюдению за президентскими выборами, который возглавляет Алексей Венедиктов, зафиксировал нарушение на участке в Восточном административном округе столицы, пишет rbc.ru.

В письме, которое главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» направил главе столичной избирательной комиссии столицы Валентину Горбунову, указывается, что на участке 1204 (улица Знаменская) у одного избирателя оказалось в руках два избирательных бюллетеня. Как указал Венедиктов в своем Twitter, бюллетени были опущены в урну.

Заместитель руководителя Общественного штаба Алексей Шапошников заявил, что нарушение было замечено наблюдателем, а на место происшествия выезжала мобильная группа штаба.